Bắc Vũ, người yêu cũ tố diễn viên "Cách Em 1 Milimet" ngoại tình dậy sóng tối qua là ai?

Mới đây, cả cõi mạng xôn xao trước bài đăng tố “nàng thơ” phim Việt, mỹ nhân VFC - Chang Mây có những hành xử không minh bạch trong chuyện tình cảm.

Bài viết này xuất hiện trên tài khoản của Bắc Vũ - người được cho là bạn trai của nữ diễn viên. Anh chàng khẳng định, đã phát hiện bản thân bị người yêu “cắm sừng”, “dẫn dắt, thao túng” với nhiều câu chuyện, tình tiết gây sốc.

"Suốt quãng thời gian yêu nhau, lúc nào mình cũng chỉ được giới thiệu như một người bạn, photo đồng hành cùng. Dù có như nào thì lần này mình cũng muốn lên đây làm rõ mọi chuyện về người con gái này. Vì Chang Mây không chỉ làm như thế với mỗi mình mà còn nhiều người cũ khác trước đó nữa với một kịch bản y hệt như vậy.

Và mọi thứ đều được mình phát hiện ra trong chính chiếc iPad mà mình mua tặng cho luôn. Thực sự mình quá shock về một người có cách sống và luôn biến mình thành nạn nhân trong tất cả mọi chuyện. Nếu như mình không lên tiếng thì không biết con người đó còn làm như vậy với bao nhiêu người nữa!", trích nội dung trong bài đăng của Bắc Vũ tố diễn viên Chang Mây.

Chang Mây

Hiện tại, phía Chang Mây đã lên tiếng, cho rằng toàn bộ những thông tin này là “vu khống, bịa đặt”. Đại diện nữ diễn viên cũng cho biết đã liên hệ với luật sư để vào cuộc.

Dẫu vậy, đây vẫn là chủ đề đang được cư dân mạng bàn tán liên tục. Thậm chí từ khóa tên Bắc Vũ lọt top tìm kiếm phổ biến trên Facebook. Không ít người tò mò về danh tính của anh chàng này và mối quan hệ thực sự với Chang Mây.

Bắc Vũ - người đăng bài "tố" Chang Mây đang được netizen tìm kiếm phổ biến

Theo đó, Bắc Vũ tên đầy đủ là Vũ Hồ Bắc, sinh năm 1998, đang làm một nhiếp ảnh gia tự do. Anh chàng từng được nhiều người biết đến cách đây khoảng hơn 3 năm, thời còn làm du học sinh Nhật Bản. Bắc Vũ gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, thu hút, có nét thư sinh.

Chính vì vậy, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều người yêu mến trên MXH. Bắc Vũ sở hữu gần 100k người theo dõi trên Instagram và gần 200k người theo dõi trên TikTok.

Vốn tốt nghiệp ngành du lịch, lại đam mê chụp ảnh, Bắc Vũ bén duyên với công việc nhiếp ảnh gia từ sớm. Anh từng viral khi thực hiện nhiều bộ ảnh cho các couple ở Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung. Sau này, khi trở về Việt Nam, Bắc Vũ ngoài chụp ảnh còn hoạt động trong lĩnh vực KOL, người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung.

Chàng trai sinh năm 1998 hiện làm KOL, người mẫu ảnh, nhiếp ảnh gia

Trên trang cá nhân của mình, Bắc Vũ chủ yếu đăng những hình ảnh đời thường, hướng dẫn cách tạo dáng khi chụp ảnh hay một số người mẫu mà anh từng chụp. Trong đó từ đầu năm 2025, Bắc Vũ xuất hiện nhiều hơn bên cạnh Chang Mây. Ban đầu, Bắc Vũ cũng là người thực hiện bộ ảnh áo dài Tết cho Chang Mây. Dần dần, cả hai thường quay clip chung, có nhiều cử chỉ tình cảm như nắm tay, nhìn nhau tình tứ,...

Dù không khẳng định là người yêu song các bài đăng của Bắc Vũ đều thể hiện cả hai là một cặp. Anh chàng thường dùng những ký tự đặc biệt như trái tim, hình couple mỗi khi đăng ảnh hay clip cùng Chang Mây. Ngoài ra, hot boy này còn từng tặng nhẫn cho nữ diễn viên, như một cách ngầm xác nhận về mối quan hệ tình cảm giữa cả hai. Cộng đồng mạng cũng luôn dành nhiều lời khen vì thấy cả hai đẹp đôi, phù hợp từ ngoại hình đến công việc.

Bắc Vũ đăng tải nhiều clip, hình ảnh cùng Chang Mây

Thậm chí anh chàng còn tặng nhẫn cho nữ diễn viên như một cách ngầm xác định mối quan hệ trên mức tình bạn

Cả hai cũng được cộng đồng mạng mặc định như là một couple, liên tục được khen đẹp đôi

Về phía Chang Mây, nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001. Khi chưa trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Chang Mây nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Sau đó, cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau.

Cô từng được biết đến với chuyện tình yêu cùng bác sĩ điển trai Trần Quang Lâm (SN 1995). Hậu chia tay, Chang Mây liên tục xuất hiện cùng Bắc Vũ, song cô nàng thường giới thiệu đây là bạn thân, bạn đồng hành, photographer “ruột”. Ngoài ra, Chang Mây cũng ít khi đăng ảnh, clip riêng cùng Bắc Vũ mà chỉ đăng tải loạt hình được anh chàng chụp và nhắc đến với vai trò nhiếp ảnh gia.

