Mối quan hệ giữa con gái riêng của NSND Việt Anh và vợ trẻ kém 36 tuổi ra sao?

Được biết, con gái NSND Việt Anh và người vợ đầu vừa từ Australia về Việt Nam đón Giáng sinh. Sáng ngày 24/12, nam nghệ sĩ khoe tin vui này và chia sẻ “Mùa Noel này thật ấm áp khi có con gái về thăm cha. Tôi cảm ơn cuộc sống này”.

Phương Anh, 26 tuổi là con gái NSND Việt Anh. Cô ở Australia từ nhiều năm nay cùng mẹ, sau khi bố mẹ ly hôn. Khi con gái về Việt Nam, NSND Việt Anh lấy xe máy chở con gái đi chơi, thăm thú nhiều nơi tại TPHCM và đưa cả vợ trẻ đi cùng.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa con gái và vợ kém 36 tuổi mới cưới, NSND Việt Anh chia sẻ với báo Ngôi Sao: “Nghe tôi kể về mối quan hệ mới, con gái chỉ nói 'Ba vui là được'. Con bé luôn mong tôi sống thoải mái, hạnh phúc”.

NSND Việt Anh và con gái Phương Anh năm nay 26 tuổi.

Con về Việt Nam chơi, ông dùng xe máy chở con đi chơi, thăm thú nhiều nơi tại TPHCM.

Chia sẻ trên báo Vnexpress, NSND Việt Anh cho biết, ông tự hào con giỏi giang, thông minh, luôn nghĩ cho người khác. Ông nói con gái tốt nghiệp 2 ngành - văn chương nghệ thuật và kỹ sư điện, tại Đại học Sydney, hiện đi làm cho một công ty.

Nam NSND cũng cho biết, con gái là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hai cha con tuy ít gặp nhau nhưng vẫn luôn quan tâm, yêu thương nhau. Vì khoảng cách địa lý nên cha con ông thường trò chuyện qua điện thoại, mạng xã hội.

Mỗi lần cha con nói chuyện, cô thường nhắc NSND Việt Anh giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng đi du lịch, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. "Con bé giống tính tôi, ít nói, tình cảm luôn giữ trong lòng nhưng cha con vẫn hiểu nhau", nghệ sĩ Việt Anh nói trên tờ Vnexpress.

Được biết mối quan hệ giữa con gái riêng của ông và vợ trẻ rất tốt.

Cô bé ủng hộ, chỉ mong cha vui.

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng.

Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.

Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm, như Hoa thiên điểu (2008), Gia đình phép thuật (2009 - 2011), Dù gió có thổi (2009), Mệnh lệnh hoa hồng (2010), Tình yêu và thử thách (2014), Gia đình là số 1 (2017), Bên kia sông (2018).

Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Những năm gần đây, NSND Việt Anh liên tiếp góp mặt trong loạt phim điện ảnh ăn khách như Bố già, Mai, Bộ tứ báo thủ…

Về đời tư, nam NSND sống một mình 17 năm sau khi ly hôn vợ. Ông quen Chân Chân 2 năm rồi chính thức đăng ký kết hôn cách đây vài tháng. Vợ kém 36 tuổi khiến cuộc sống của NSND Việt Anh ấm cúng hơn với những bữa cơm gia đình. Dù vậy, họ chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới, quan niệm chỉ cần vợ chồng luôn dành cho nhau tình cảm đậm sâu.