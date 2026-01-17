MC Lại Văn Sâm phá lệ vì U23 Việt Nam

Sau chiến thắng 3 - 3 của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 Châu Á, không khí chúc mừng đến các chiến binh sao vàng rộn ràng từ trên MXH đến ngoài đời. Sức mạnh của không khí bóng đá khiến nhiều người nổi tiếng đăng status, bày tỏ sự phấn khích với trận đấu tuyệt vời của U23 Việt Nam. Ngay cả người lowkey MXH, ít hoạt động như MC Lại Văn Sâm cũng phải lên tiếng rầm rộ.

MC Lại Văn Sâm (Ảnh: Internet)

Trên tài khoản cá nhân, “MC quốc dân” viết caps lock, nhấn mạnh cảm giác vui mừng của mình: “Việt Nam ơi!!! Trên cả tuyệt vời!!! Một chiến thắng quá đẹp, quá thuyết phục của các chàng trai U23 Việt Nam!!! Xin cảm ơn và chúc mừng các bạn!!!”.

Trước đó - trong trận cuối cùng tại vòng bảng U23 Châu Á của U23 Việt Nam (ngày 13/1) lẫn thời điểm Chung kết SEA Games 33, MC Lại Văn Sâm cũng liên tục bày tỏ tình cảm với các cầu thủ.

“Tuyệt vời các chàng trai U23 Việt Nam!!! Chúng tôi yêu các bạn!!! Tự hào quá Việt Nam ơi!!!”, “Chúc mừng bóng đá (nam, nữ) Việt Nam!!! Chúng tôi yêu các bạn, tự hào vì các bạn!!! Tự hào Việt Nam!!! Yêu Việt Nam!!!” - MC nổi tiếng thường caps lock, viết hàng loạt dấu chấm than để thể hiện sự phấn khích.

Các bài đăng gần đây của MC Lại Văn Sâm đều dành cho bóng đá Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Nếu theo dõi MC Lại Văn Sâm, hẳn nhiều người cũng nhận ra bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là “ngoại lệ” duy nhất của ông. Chỉ có các trận đấu liên quan đến CLB Liverpool (Anh) và các trận bóng đá của Đội tuyển Việt Nam mới khiến MC kỳ cựu phải đăng status, còn bình thường ông gần như rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng, nếu có thì chỉ là cảnh báo lừa đảo.

Vì vậy mà phía dưới các bài đăng của nam MC, cư dân mạng không chỉ cổ vũ U23 Việt Nam mà còn nửa đùa nửa thật rằng nam MC đăng 2 cái status nữa là thấy cúp vô địch ở Việt Nam.

“Quá kịch tính chú Sâm ạ. Lâu rồi con mới thấy trận đấu ấn tượng như thế này”, “Sống đủ lâu để thấy thể lực cầu thủ Việt Nam đè được cả Tây Á. Quá đẳng cấp, quá tuyệt vời!”, “Lâu lắm mới thấy chú xuất hiện, hay quá chú ơi”, “Cố gắng chờ bác Sâm lên thêm 2 bài viết 2 trận nữa về U23 là vô địch anh em nha”, “Một trận đấu quá đẳng cấp, quá cảm xúc, xem mà toát hết cả mồ hôi bác Sâm ơi, chúc mừng U23 Việt Nam”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Các bài đăng của MC Lại Văn Sâm đều liên quan đến thể thao, chủ yếu là bóng đá (Ảnh chụp màn hình)

Lại Văn Sâm sinh năm 1957, là nhà báo, MC hàng đầu của VTV. Ông cũng là người đi đầu trong việc đưa các trò chơi truyền hình lên VTV3.

Nhiều chương trình truyền hình đình đám, được khán giả yêu thích nồng nhiệt gắn liền với tên tuổi ông như SV 96, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Hãy Chọn Giá Đúng, Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Ai Là Triệu Phú, Đấu Trường 100, Mặt Trời Bé Con… Năm 2017, Lại Văn Sâm nghỉ hưu tại đài truyền hình Việt Nam nhưng vẫn tham gia hợp tác trong một số show truyền hình.

MC Lại Văn Sâm từng kể về 1 ngày rảnh rỗi của mình rằng mỗi ngày bắt đầu từ 6h30, sau đó tập thể dục, cùng vợ đi ăn sáng, uống cà phê rồi đọc báo xem TV hoặc viết lách gì đó rồi chuẩn bị ăn trưa. Ông cũng cho biết mình chỉ ăn cơm vợ nấu ở nhà vì rất khó ăn, không ăn được cơm người khác nấu. Cuối tuần MC Lại Văn Sâm đi chơi với cháu nếu có điều kiện.