Việt Nam có 1 gương mặt xếp hạng nhan sắc vô thực: Tái xuất dậy sóng sau 2 năm dính scandal tình ái

Mới đây Bâu Krysie (tên thật Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000) gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu thời trang, được tổ chức trên du thuyền 5 sao ở TP.HCM.

Sự trở lại này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là bởi diện mạo có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây, và đây cũng là lần hiếm hoi cô nàng dự sự kiện trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Bâu Krysie khoe visual cá tính với mái tóc ngắn. Nguồn: Quân.

Tại sự kiện, Bâu Krysie gây ấn tượng với visual cá tính cùng mái tóc ngắn gọn gàng, ôm sát gương mặt. Chính sự thay đổi này khiến không ít người thoạt nhìn “suýt không nhận ra” hot girl đình đám một thời. Trước đó, Bâu Krysie vốn trung thành với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài thẳng hoặc uốn xoăn nhẹ, đôi khi nhuộm màu sáng để tăng vẻ ngọt ngào.

Theo dõi các nền tảng mạng xã hội cá nhân, có thể thấy Bâu Krysie bắt đầu để tóc ngắn từ khoảng cuối năm 2024, đầu năm 2025. Từ đó đến nay, cô nàng dần định hình phong cách mới: trẻ trung hơn, năng động hơn và có phần sắc sảo, cá tính rõ rệt. Không chỉ thay đổi kiểu tóc, Bâu cũng ưu tiên những bộ trang phục tối giản nhưng mạnh mẽ về phom dáng, kết hợp lối trang điểm nhấn vào đường nét gương mặt thay vì vẻ trong veo như trước

Ảnh: Viết Thanh.

Ảnh: Viết Thanh.

Ảnh: Viết Thanh.

Sự “lột xác” này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng dù ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng tổng thể visual của Bâu Krysie ở tuổi 26 vẫn rất cuốn hút. Kiểu tóc ngắn giúp tôn lên các đường nét thanh tú vốn là “thương hiệu” của hot girl sinh năm 2000, đồng thời mang đến cảm giác hiện đại, trưởng thành hơn. Không ít người nhận xét đây có thể là hình ảnh mà Bâu đang hướng tới trong giai đoạn mới của cuộc sống và sự nghiệp.

"Bạn này xinh nên để kiểu tóc gì cũng xinh ha", "Ủa Bâu đây hả, lâu rồi mới thấy, vẫn xinh mà dạo này nét nhìn sắc sảo, cá tính hơn ha, ngày xưa vẫn có nét kiểu trong trẻo, ngây thơ ấy", "Tóc ngắn cũng hợp ấy, nhìn cá tính hơn", "Vẫn xinh mà, với đường nét gương mặt nhìn thon gọn hơn ấy", "Bé này lâu rồi mới thấy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Bâu Krysie trước và sau khi để tóc ngắn. Ảnh: IGNV

Hiện tại, Bâu Krysie sở hữu hơn 680 nghìn người theo dõi trên Instagram và gần 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Trên các nền tảng này, cô vẫn duy trì việc chia sẻ hình ảnh đời thường, phong cách thời trang cũng như các tips làm đẹp. Tuy nhiên, so với giai đoạn đỉnh cao trước đây, tần suất xuất hiện của Bâu tại các sự kiện giải trí hay hoạt động showbiz đã thưa dần. Trong khoảng một năm trở lại đây, cô chủ yếu góp mặt ở một số sự kiện thời trang, mỹ phẩm chọn lọc, thay vì phủ sóng dày đặc.

Song song với công việc người mẫu, Bâu Krysie cũng tập trung cho con đường kinh doanh riêng. Được biết, cô theo đuổi đam mê kinh doanh từ khá sớm, lựa chọn xây dựng công ty và thương hiệu cá nhân thay vì bán hàng online đơn lẻ. Hiện tại, Bâu sở hữu thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc da và tóc, được đầu tư bài bản từ khâu hình ảnh đến chất lượng sản phẩm.

Cô nàng thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện về thời trang, làm đẹp. Ảnh: IGNV

Bâu Krysie từng nổi tiếng trên mạng xã hội từ khoảng năm 2019 - 2020 với biệt danh “nữ thần”, “thần tiên tỷ tỷ” nhờ loạt hình ảnh khoe nhan sắc nổi bật khi còn là học sinh, đặc biệt là sống mũi cao và gương mặt thanh thoát. Sau khi được chú ý, cô dần lấn sân sang làm người mẫu, diễn viên tự do và góp mặt trong một số MV ca nhạc.

Năm 2023, Bâu tham gia chương trình The Face Vietnam và xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Thành tích này từng khiến nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực thời trang. Dù hiện tại không còn xuất hiện dày đặc như trước, nhưng mỗi lần tái xuất, Bâu Krysie vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, minh chứng cho sức hút chưa hề giảm sút của hot girl sinh năm 2000 sau nhiều năm hoạt động.

Cùng xem thêm một số hình ảnh thời gian gầy đây của Bâu Krysie:

