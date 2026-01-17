Hoa hồng Xtra là gì? Chi tiết cách nhận đến 35% khi gắn link Shopee: Người làm affiliate hơn nhau là ở chỗ này!

Câu chuyện affiliate marketing (tiếp thị liên kết) nói chung và Shopee Affiliate nói riêng đang hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bởi khác với trước đây, bây giờ ai cũng có thể đăng ký làm affiliate, review sản phẩm, gắn link và nhận hoa hồng. Song cũng chính làn sóng mới mẻ này khiến nhiều người bỡ ngỡ.

Theo quy định từ nền tảng, Shopee quy định hoa hồng affiliate theo từng ngành hàng, với mức phần trăm khác nhau tùy nhóm sản phẩm. Đây là phần hoa hồng cơ bản, đóng vai trò như khung chính sách chung, con số dao động từ 0 - 3,68%, tuỳ ngành hàng, theo cập nhật từ ngày 1/3/2025.

Chính sách hoa hồng affiliate cơ bản của Shopee (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, hoa hồng mà người làm affiliate trên Shopee thực sự quan tâm thường đến từ một lớp khác: hoa hồng Xtra. Chương trình này được nền tảng giới thiệu từ tháng 5/2025.

Theo định nghĩa từ nền tảng, hoa hồng Xtra là hoa hồng thưởng thêm do thương hiệu cung cấp theo toàn bộ cửa hàng hoặc sản phẩm, hoa hồng này được tính cộng dồn trên mức hoa hồng cơ bản của Shopee.

Khoản thưởng này thường xuất hiện từ việc người bán (seller) muốn đẩy mạnh doanh số. Vì vậy khoản hoa hồng Xtra này được triển khai theo từng chiến dịch ngắn hạn như các dịp mega sale, mega livestream, khung giờ vàng hoặc chương trình dành riêng cho KOL/KOC, ra mắt sản phẩm mới,...

Mức Xtra sẽ khác nhau do tùy từng người bán hàng quyết định nhưng thường rất cao, có thể lên đến 20 - 25% giá trị đơn hàng, thậm chí con số lên đến 35% - theo giới thiệu từ nền tảng.

Giới thiệu từ nền tảng về hoa hồng Xtra (Ảnh chụp màn hình)

Về quy trình, hoa hồng Xtra cũng diễn ra tuần tự theo các bước:

Bước 1: KOL tìm sản phẩm có hoa hồng Xtra từ người bán để quảng cáo cho cửa hàng và sản phẩm của họ.

Bước 2: KOL sáng tạo và đăng bài/livestream trên mạng xã hội để quảng bá cho sản phẩm

Bước 3: KOL nhận được hoa hồng Xtra sau khi quảng bá cho ra đơn hàng thành công

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cách để lấy link affiliate của các sản phẩm có hoa hồng Xtra. Theo Shopee, có 2 cách lấy link như sau:

Cách 1 - web affiliate: Bạn có thể xem và lấy link affiliate của cửa hàng/ sản phẩm trên giao diện web affiliate ở 2 mục “Hoa hồng Xtra” và “Hoa hồng sản phẩm”.

Cách 2 - mobile app: Bạn có thể xem và lấy link affiliate của cửa hàng/ sản phẩm trên giao diện Mobile App sau khi nhấn chọn “Shopee Tiếp Thị Liên Kết” trong mục “Tôi”.

Bạn có thể lấy link affiliate hoa hồng Xtra từ web affiliate... (Ảnh chụp màn hình)

Hoặc từ mobile app Shopee (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra nền tảng cũng cung cấp một số chương trình mà người làm affiliate có thể tham gia để gia tăng hoa hồng Xtra - dành cho tất cả KOLs/KOCs như: Siêu sale thương hiệu - Lịch Super Brand Day trong tháng với hàng ngàn deal và voucher hấp dẫn từ các thương hiệu nổi tiếng; Hoa hồng cơ bản hấp dẫn - Chương trình giúp bạn nhanh chóng tăng hoa hồng Xtra từ các nhà bán lớn với mức hoa hồng cực kỳ hấp dẫn; Sản phẩm đề xuất trong tháng - Các sản phẩm hot với giá tốt do Shopee đề xuất, Ưu đãi hội viên - Những deal hấp dẫn/voucher chất lượng dành cho các fan theo dõi bạn.