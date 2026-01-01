Điều hiếm thấy từ Fanpage Thông tin Chính phủ trong đêm U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước UAE

Hàng triệu cổ động viên Việt Nam đang có một “đêm không ngủ” sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận Tứ kết U23 Châu Á 2026 trước đội tuyển U23 UAE. Kết quả này sẽ đưa các chàng trai máu đỏ da vàng tiến thẳng vào vòng Bán kết, có thêm nhiều cơ hội để chạm tay vào chức vô địch, làm nên lịch sử.

Sau những phút thi đấu kịch tính, căng thẳng, cả cõi mạng đều dõi theo từng nhịp, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đặc biệt nào của các cầu thủ Việt Nam ở trên sân. Tuy nhiên, nơi được “bình chọn” là vui nhất, lại chính là Fanpage Thông tin Chính phủ!

Admin Fanpage "tăng ca", nhanh chóng cập nhật, đăng status ăn mừng trên từng khoảnh khắc của đội tuyển

Theo đó, không ít người bày tỏ đây là lần hiếm thấy Fanpage Thông tin Chính phủ cập nhật liên tục như vậy trong đêm. Bởi một phần do diễn biến của trận đấu nhanh, một phần do các cầu thủ Việt Nam quá xuất sắc khi cách vài phút lại có một bàn thắng đẹp mắt, mở tỷ số và giành chiến thắng. Các bài đăng đều ngắn gọn, chỉ một dòng status cảm thán, chia sẻ niềm vui nhưng đều thu về lượng tương tác rất lớn.

Tất cả những lần ghi bàn của các cầu thủ như Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc, giúp nâng tỷ số cho đội nhà đều được admin của Fanpage Thông tin Chính phủ ghi nhận và cập nhật nhanh chóng. Cách viết gần gũi, bắt trend, thậm chí chèn thêm cả những icon vui vẻ, hài hước của admin Fanpage Thông tin Chính phủ khiến netizen vô cùng thích thú, đua nhau chia sẻ.

Màn chơi chữ "Đình Bắc" thành "Đỉnh Bắc" như một lời khen ngợi cho nam cầu thủ xuất sắc

Không cần nói nhiều, hô to cỡ nào thì caption sẽ dài như thế!

Quá "vuýp" U23 Việt Nam ơi!

Bên cạnh Fanpage Thông tin Chính phủ, một số các trang Fanpage khác, thuộc quản lý của các đơn vị, cơ quan Nhà nước cũng liên tục cập nhật tỷ số, “bắt trend” nhanh nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính khiến cộng đồng mạng thêm phần hào hứng, phấn khởi.