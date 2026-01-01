Phỏng vấn nóng đội trưởng U23 Việt Nam khi vào bán kết U23 châu Á: Động lực của chúng em là lá cờ trên ngực trái!

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE vào rạng sáng 17/1 để giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy cảm xúc bên ngoài sân cỏ. Trong niềm vui vỡ òa, tiền vệ mang băng đội trưởng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, niềm tin tuyệt đối vào ban huấn luyện và động lực thiêng liêng thôi thúc toàn đội chiến đấu đến phút cuối.

Nói về sự xuất hiện của Đình Bắc - nhân tố tạo ra khác biệt cực lớn trong trận đấu, Khuất Văn Khang khẳng định đây là một lựa chọn hoàn toàn tích cực: "Chắc chắn sự xuất hiện của Đình Bắc là một điều rất tích cực trong trận hôm nay. Tuy nhiên, việc tung ai vào sân hoàn toàn phụ thuộc vào HLV, đó là chiến thuật của thầy. Chúng em luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của HLV".

Đội trưởng U23 Việt Nam không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc tới chiến thắng lịch sử trước UAE: "Chiến thắng này khiến chúng em thực sự rất vui và hạnh phúc. Cả đội đã cố gắng hết mình và bọn em muốn dành chiến thắng này tặng cho người hâm mộ luôn theo dõi, cổ vũ và tin tưởng U23 Việt Nam".

Dù giành vé vào bán kết, Khuất Văn Khang vẫn thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện. Theo anh, hai bàn thua của U23 Việt Nam đến từ những tình huống mà UAE đã tận dụng rất tốt: "Hai bàn thắng của UAE đều xuất phát từ phản công nhanh, tạt bóng vào và đánh đầu. Đây là điều toàn đội cần rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo".

Khi được hỏi về động lực lớn nhất giúp U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh tại giải năm nay, Khuất Văn Khang trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Động lực duy nhất của toàn đội là màu cờ trên ngực trái. Tất cả chúng em cùng hướng tới mục tiêu chung, hướng tới những điều ý nghĩa, trong đó có việc chào mừng Đại hội Đảng tại Việt Nam".

Một chiến thắng nghẹt thở, một tinh thần thép và một mục tiêu rõ ràng phía trước. U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách ở bán kết - nơi màu cờ sắc áo tiếp tục là nguồn sức mạnh lớn nhất.

