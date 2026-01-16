Sao trẻ 18 tuổi Lê Phát "xé lưới" U23 UAE, màn ăn mừng đặc biệt gây chú ý

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE khởi đầu với áp lực cực lớn đè nặng lên đôi chân các cầu thủ áo đỏ. Khó khăn chồng chất khi Lê Viktor phải rời sân sớm do chấn thương, nhường chỗ cho Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, chính sự thay đổi người bất khả kháng này đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Phút 40, Đình Bắc có pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh trái, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ UAE trước khi tung đường căng ngang "dọn cỗ" vào khu vực cấm địa. Nguyễn Lê Phát đã chứng minh tại sao anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội dù mới 18 tuổi. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND có tình huống chọn vị trí cực kỳ thông minh, băng cắt nhanh hơn hậu vệ đối phương để đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn UAE.

Lê Phát ghi bàn mở tỉ số trận đấu

U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước

Đình Bắc vừa vào sân đã để lại dấu ấn

Bàn thắng không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là lời khẳng định cho tài năng của cầu thủ trẻ nhất đội hình U23 Việt Nam. Pha ăn mừng đầy phấn khích của Lê Phát cùng các đồng đội đã tạo nên một trong những hình ảnh ấn tượng. Đặc biệt, Lê Phát có kiểu ăn mừng giơ ký hiệu khiến dân tình xôn xao.

Dù niềm vui dẫn bàn không kéo dài quá lâu khi UAE có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau đó do công của Junior Ndiaye, nhưng pha lập công của Lê Phát đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc tiếc nuối khi U23 Việt Nam bị gỡ bàn

HLV Kim sang-sik chỉ đạo học trò ngoài đường biên

Gương mặt đăm chiêu của ông Kim

U23 Việt Nam gặp khó trong hiệp 1

Ảnh: Ted Trần