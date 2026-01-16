Đình Bắc nhận vinh dự từ AFC trước thềm tứ kết U23 châu Á

Trước khi bước vào trận tứ kết U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 8 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng để người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý, pha lập công duy nhất của Nguyễn Đình Bắc vào lưới U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1 đã nhận được sự tán thưởng lớn từ giới chuyên môn.

AFC đánh giá cao sự nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004 khi anh thực hiện cú bứt tốc và dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp. Tính đến hiện tại, bàn thắng của Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc bình chọn trên trang chủ the-AFC.com với tỷ lệ áp đảo 71,43%, bỏ xa các ứng viên đến từ Nhật Bản hay Úc. Đây là cú hích tinh thần cực lớn cho cá nhân Đình Bắc và toàn đội trước giờ bóng lăn.

Bàn thắng từ góc hẹp của Đình Bắc được đánh giá cao (Ảnh: AFC)

Hàng thủ "thép" và kỷ lục của Nguyễn Hiểu Minh

Không chỉ thăng hoa ở hàng công, U23 Việt Nam đang sở hữu một hệ thống phòng ngự vững chãi nhất trong lịch sử các kỳ tham dự VCK U.23 châu Á. Sau 3 trận vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Điểm sáng lớn nhất ở hàng thủ gọi tên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Theo số liệu từ AFC, Hiểu Minh đã có tới 10 lần cản phá cú sút thành công chỉ sau vòng bảng. Thông số này giúp anh trở thành "hòn đá tảng" vững chắc nhất giải đấu năm nay, san bằng kỷ lục mà cầu thủ Husniddin Aliqulov (Uzbekistan) từng lập vào năm 2020. Sự xuất sắc của Hiểu Minh cùng hàng thủ là lý do giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới 2 trên 3 trận đấu vừa qua.