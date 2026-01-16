Ánh Viên ngày càng đẹp nhưng nét "tẻn tẻn" của con gái quê miền Tây vẫn y nguyên

Nhắc đến Ánh Viên, khán giả thường nghĩ ngay đến "tiểu tiên cá" của làng bơi Việt Nam - một biểu tượng của nỗ lực, kỷ luật và những tấm huy chương làm nức lòng người hâm mộ. Nhưng ngoài đường đua xanh nghiêm túc ấy, Ánh Viên còn có một hình ảnh rất khác khiến ai cũng phải bật cười vì quá… dễ thương.

Xuất hiện tại cmột sự kiện mới đây, Ánh Viên ghi điểm với visual xinh đẹp ngọt ngào. Diện chiếc váy thanh lịch, mái tóc tạo kiểu gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, Ánh Viên dễ dàng chiếm spotlight bởi nhan sắc ngày càng lên hương. Đặc biệt là nụ cười hiền đúng chuẩn "con nhà người ta", giúp Ánh Viên luôn toả sáng mọi khung hình, ngay cả khi cô nàng ngồi cạnh mỹ nhân Vbiz như Chi Pu, Ánh Viên cũng không hề bị lép vế hay lấy đi ánh hào quang.

Ánh Viên lúc này mang dáng dấp của một cô gái chững chạc, điềm đạm và vô cùng duyên dáng. Không cần cầu kỳ hay sexy, chỉ cần ngồi yên cũng đủ tạo thiện cảm bởi thần thái nhẹ nhàng, đúng kiểu đoan trang.

Thế nhưng, bước ra khỏi ánh đèn sự kiện là một Ánh Viên hoàn toàn khác. Cô nàng khoác balo, tay cầm tà váy để di chuyển dễ hơn và chân xỏ đôi dép lê mộc mạc. Tiểu tiên cá "tẻn tẻn" check-in trên phố khiến người ta phải ngoái nhìn.

Trên mạng xã hội hay trong những khoảnh khắc đời thường, nữ kình ngư lại hiện lên với hình ảnh "tẻn tẻn" quen thuộc: ăn nói mộc mạc, biểu cảm ngây ngô, cười là cười hết cỡ, chẳng hề giữ kẽ. Chính sự vô tư, chân chất ấy khiến nhiều người bật cười và nhận ra: đây đúng là một cô gái quê miền Tây chính hiệu, dễ thương theo cách rất riêng.

Ánh Viên khi rời sự kiện lại "tẻn tẻn" hết cỡ

Hai hình ảnh tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa vào nhau một cách rất Ánh Viên. Một bên là sự chỉn chu, nghiêm túc khi xuất hiện trước công chúng; một bên là nét giản dị, thật thà trong đời sống thường ngày. Có lẽ chính sự "hai mặt" này lại làm nên sức hút đặc biệt của Ánh Viên - không cần cố gắng xây dựng hình ảnh, chỉ cần là chính mình cũng đủ khiến khán giả yêu mến lâu dài.

Ảnh: TTNV