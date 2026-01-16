Cầu thủ nổi tiếng bị bắt quả tang ngoại tình với bạn thân của vợ ngay trong xe hơi, hôn nhân 7 năm tan vỡ

Thế giới thể thao Úc những ngày qua đang xôn xao vì một vụ bê bối tình ái được ví như "phim truyền hình nhiều tập", với nhân vật chính là Lachie Neale - ngôi sao bóng bầu dục Úc, đội trưởng CLB Brisbane Lions và cũng là một trong những gương mặt được yêu mến nhất làng thể thao xứ chuột túi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Neale bị bắt quả tang đang thân mật trên ghế sau xe hơi với Tess Crosley - hàng xóm và cũng là bạn thân lâu năm của vợ anh. Vụ ngoại tình này đã khiến cuộc hôn nhân 7 năm giữa Neale và người vợ xinh đẹp Jules sụp đổ không phanh.

Cầu thủ Lachie Neale và vợ anh, Jules từng rất hạnh phúc (Ảnh: IGNV)

Từ ngôi sao quốc dân đến tâm điểm scandal ngoại tình

Theo truyền thông Úc, màn vụng trộm của cặp đôi ngoại tình bị phát hiện bởi… vợ của một cầu thủ khác. Người này vô tình chứng kiến cảnh nhạy cảm và sau nhiều đắn đo đã quyết định báo cho Jules biết sự thật. Từ đây, chuỗi drama bắt đầu bung bét, mỗi ngày lại lộ thêm chi tiết khiến dư luận "hóng không sót tập nào".

Jules sau đó mô tả những gì mình trải qua chỉ bằng một câu: "Sự phản bội không thể tưởng tượng nổi".

Đáng nói, Tess Crosley không phải người xa lạ. Cô sống gần nhà Neale - Jules và từng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Jules. Trong khi phía Neale khẳng định đây chỉ là "sai lầm một lần", Daily Mail cho biết mối quan hệ bí mật này được cho là đã kéo dài hơn 3 tháng.

Bức ảnh "tiên tri" và cú unfollow dứt khoát của người vợ

Một trong những chi tiết khiến dân mạng rùng mình là bức ảnh chụp sau chung kết AFL tháng 9/2025. Khi đó, Lachie Neale vừa có màn trở lại như phim sau chấn thương và cùng Brisbane Lions giành chức vô địch. Trong khung hình ăn mừng, Lachie Neale đứng cạnh Jules, Tess và chồng của Tess. Điều gây chú ý là Tess ôm sát Neale, chân chạm chân, trong khi Jules chỉ đứng ở rìa khung hình. Bức ảnh sau này được xem là "hint ngoại tình" rõ mồn một.

Lần lượt các nhân vật trong vụ ngoại tình chấn động (từ trái sang phải): Cô nhân tình - cầu thủ Lachie Neale (người bị bắt gặp ngoại tình) - chồng của cô nhân tình - vợ của cầu thủ Lachie Neale (Ảnh: IGNV)

Khi scandal nổ ra, Jules đã công khai yêu cầu Tess xóa ảnh với lời lẽ cực gắt trong một bài đăng: "Xóa ngay đi, đồ ngốc. Cô đang tự làm xấu mặt mình đấy".

Không lâu sau, Jules unfollow chồng, xóa toàn bộ ảnh cặp đôi trên Instagram và đưa ra tuyên bố dứt khoát, bác bỏ tin đồn hàn gắn: "Tôi không 'cố gắng vượt qua' bất cứ điều gì cả. Tôi đã bị phản bội theo cách không thể tưởng tượng nổi. Giờ tôi chỉ tập trung chữa lành và làm điều tốt nhất cho các con".

Chia tay, từ chức đội trưởng và tương lai mờ mịt

Phải đến ngày 2/1, Lachie Neale mới chính thức lên tiếng thừa nhận sai lầm. Trong buổi họp tại trụ sở CLB, anh thông báo chia tay vợ, xin lỗi gia đình và từ chức khỏi vai trò đội trưởng lẫn nhóm lãnh đạo đội bóng. Neale nói trong giọng run rẩy: "Tôi đã làm gia đình mình thất vọng. Tôi vô cùng hối hận và chấp nhận mọi hậu quả từ hành động của bản thân".

Khi bị hỏi thẳng về việc ngoại tình, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không thể bình luận về những tin đồn đó".

Hiện tại, ngôi nhà trị giá 2,43 triệu UAD của hai vợ chồng đang được chuẩn bị rao bán. Người vợ Jules đã đưa hai con bay hơn 2.600km về Perth và ở lại đó từ Giáng sinh, trong khi cầu thủ Neale chuyển ra sống một mình tại căn hộ ở trung tâm Brisbane.

Nhan sắc vợ và nhân tình của cầu thủ Lachie Neale

Người trong cuộc mỗi người một hướng

Cô nhân tình Tess Crosley sau đó bị bắt gặp không còn đeo nhẫn cưới, đón Giáng sinh cùng con trai, đi du lịch Gold Coast và Byron Bay. Cô đăng ảnh bikini, đội mũ cao bồi, ăn mừng sinh nhật 30 tuổi tại một nhà máy rượu cao cấp - hoàn toàn im lặng trước mọi câu hỏi của báo chí.

Chồng Tess, Ben, thì chọn cách "biến mất", bay sang Bali cùng bạn bè dịp Năm mới.

Từ mối tình thanh mai trúc mã, từng được ngợi ca là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đỉnh cao, câu chuyện của Lachie Neale và Jules giờ đây chỉ còn lại sự đổ vỡ, niềm tin tan nát và một tương lai đầy dấu hỏi cho ngôi sao từng đứng trên đỉnh vinh quang.