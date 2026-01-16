Khánh Thi nhắc nhở Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển: "Em đặt tay vào Hiển mà em không đặt tình cảm được hơn"

Trong thế giới dancesport - nơi cảm xúc, sự kết nối và những cái chạm giữa những VĐV đồng điệu là yếu tố then chốt, chia sẻ mới đây của kiện tướng Đặng Thu Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lần đầu tiên, nữ VĐV thẳng thắn nói về hành trình tìm cảm xúc khi nhảy cùng Phan Hiển dưới sự huấn luyện của "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi - một câu chuyện vừa chân thật, vừa rất đời thường.

Theo Đặng Thu Hương, trong quá trình tập luyện, cô từng được Khánh Thi góp ý rất trực diện về cách đặt tay và truyền tải cảm xúc khi nhảy đôi. "Chị Thi nói, Hương ơi, em đặt tay vào Hiển mà em không đặt tình cảm được hơn, em phải đặt như này, như này này", lời nhắc của Khánh Thi không chỉ là kỹ thuật mà còn là yêu cầu hai học trò của mình có sự kết nối về cảm xúc. Tuy nhiên, với Đặng Thu Hương, việc thể hiện tình cảm theo cách đó lại mang đến cảm giác… ngượng ngùng.

Khánh Thi từng phải nhắc nhở Thu Hương đặt tay vào Phan Hiển theo cách cảm xúc hơn khi nhảy (Ảnh: FBNV)

Nữ kiện tướng thừa nhận: "Em nói: "chị ơi, nó cứ ngượng ngượng"". Không phải vì thiếu chuyên nghiệp hay thiếu nỗ lực, mà bởi cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Và thay vì cố ép bản thân đi theo một khuôn mẫu sẵn có, Đặng Thu Hương chọn một con đường khác - vòng hơn, chậm hơn, nhưng là con đường của riêng mình.

Cô chia sẻ rằng bản thân có "một tình yêu lớn với chính mình", luôn quan tâm đến cảm xúc và những diễn biến nội tâm bên trong. Với Thu Hương, kết nối trong nhảy không nhất thiết phải đến từ việc đặt tình cảm trực tiếp vào bạn nhảy theo cách được chỉ dẫn. Thay vào đó, cô tìm sự gắn kết thông qua tình yêu với bản thân và tình yêu chung dành cho dancesport.

Đặng Thu Hương và Phan Hiển bắt cặp ăn ý trên sàn diễn nhưng ngoài đường không nói chuyện riêng (Ảnh: FBNV)

"Khi nhảy thông qua tình yêu bản thân, qua tình yêu chung với nhảy thì gắn kết", Đặng Thu Hương nói. Đó là cách cô tự tạo cảm xúc cho chính mình, tự nuôi dưỡng năng lượng để rồi truyền tải nó vào từng bước nhảy, từng động tác. Không cần gượng ép, không cần phải "diễn" tình cảm, mọi thứ đến một cách tự nhiên hơn.

Chia sẻ này của Đặng Thu Hương nhận được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt từ những người làm nghệ thuật và thể thao biểu diễn. Bởi không phải ai cũng có thể thể hiện cảm xúc theo cùng một công thức, và việc lắng nghe bản thân đôi khi lại là chìa khóa giúp nghệ sĩ thăng hoa.

Hơn nữa, cách Đặng Thu Hương giữ khoảng cách với Phan Hiển còn là cách cô thể hiện sự tôn trọng cho mối quan hệ với bà xã anh - Khánh Thi.

Giữa môi trường huấn luyện khắt khe, áp lực thành tích và những yêu cầu rất cao về cảm xúc như dancesport, cách tiếp cận của Đặng Thu Hương cho thấy một góc nhìn khác: tôn trọng nội tâm, hiểu mình trước khi cố gắng kết nối với người khác. Một lựa chọn không ồn ào, nhưng đủ sâu để tạo nên dấu ấn riêng trên sàn nhảy.