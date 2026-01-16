Tiểu thư Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, cao tay xử lý loạt tin đồn bất hoà với nhà Văn Hậu

Giữa lúc mạng xã hội còn chưa hết xôn xao trước những tin đồn thất thiệt xoay quanh mối quan hệ của tiểu thư Doãn Hải My với chồng là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và gia đình chồng, nàng WAGs đình đám đã có màn "xử lý" cực khéo khiến dân tình chỉ biết gật gù: đúng là cao tay.

Mới đây, Doãn Hải My khiến MXH "dịu hẳn" khi tung loạt ảnh check-in trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng nhà chồng. Không cần một dòng giải thích dài dòng, chỉ với những khoảnh khắc đời thường nhưng cực kỳ tình cảm, nàng tiểu thư Hà thành đã tự mình dập tan mọi nghi vấn. Đáng chú ý nhất là loạt ảnh Hải My khoác tay chị dâu của Đoàn Văn Hậu, cùng nhau dạo chơi, chụp hình, tận hưởng kỳ nghỉ trong không khí thoải mái và thân thiết.

Trong những khung hình được chia sẻ, Doãn Hải My ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, "chill" đúng chuẩn đi nghỉ dưỡng. Cô và chị dâu Văn Hậu liên tục xuất hiện cạnh nhau, từ đi dạo ven đường đến check-in giữa thiên nhiên xanh mát. Ánh mắt, cử chỉ thân mật giữa hai chị em khiến ai nhìn cũng cảm nhận rõ sự gần gũi, chứ không hề có khoảng cách hay căng thẳng như lời đồn thổi trước đó.

Tình cảm chị em dâu thân thiết của Hải My và chị dâu Văn Hậu đủ sức xoá tan tin đồn thất thiệt trên MXH (Ảnh: FBNV)

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý bởi trước đó, Doãn Hải My bất ngờ bị réo tên trong một số tin đồn trên MXH, cho rằng cô từng to tiếng với chồng và mẹ chồng trong chuyến đi Sa Pa. Trước những thông tin sai lệch, chính Hải My đã lên tiếng cho biết mình chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng, đủ chứng minh những tin đồn chỉ là lời bịa đặt của netizen. Không chỉ vậy, người thân trong gia đình Đoàn Văn Hậu, hàng xóm ở quê cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực cô nàng, cho thấy mối quan hệ trong gia đình vẫn rất êm ấm.

Việc chị dâu Văn Hậu xuất hiện thân thiết, đồng hành cùng Doãn Hải My trong chuyến đi lần này được xem như "cú chốt hạ" drama một cách nhẹ nhàng nhất. Không cần tranh cãi hay đôi co, hình ảnh gia đình quây quần, vui vẻ đã tự nói lên tất cả. Netizen cũng dành nhiều lời khen cho tình cảm chị em dâu gắn bó trong nhà Văn Hậu, và khen cách ứng xử tinh tế của Doãn Hải My: nhẹ nhàng nhưng đủ sức xoá tan mọi tin đồn.

Có thể thấy, giữa thị phi bủa vây, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh và khéo léo. Một chuyến du lịch, vài bức ảnh "chill chill", nhưng lại là câu trả lời thuyết phục nhất cho những ồn ào không đáng có. Đúng chuẩn hình ảnh nàng WAG học thức: không ồn ào, không thị phi, chỉ cần sống đúng là mọi lời đồn tự khắc tan biến.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: FBNV)



