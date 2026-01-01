"Gã quái vật thể hình" mang gương mặt thiên thần, nhìn sang người vợ còn choáng hơn

Trong thế giới thể hình hiện đại, Mike O’Hearn là một hiện tượng đặc biệt sở hữu cơ thể gây tranh cãi bậc nhất lịch sử thể hình thế giới.

Điều đầu tiên gây sốc cho bất cứ ai khi nhìn thấy Mike O’Hearn chính là sự đối lập gay gắt giữa khuôn mặt và cơ thể. Anh sở hữu gương mặt nam tính với xương hàm góc cạnh, đôi mắt xanh và nụ cười tỏa sáng.

Tuy nhiên, bên dưới gương mặt ấy là một khung thân cao 1m91, nặng hơn 110kg với những khối cơ bắp cuồn cuộn, cứng như đá tảng. Ở độ tuổi mà hầu hết nam giới bắt đầu đối mặt với sự suy giảm thể lực và lão hóa, Mike vẫn duy trì tỉ lệ mỡ cơ thể cực thấp cùng phong độ thi đấu đỉnh cao. Anh đã xuất hiện trên hơn 400 trang bìa tạp chí, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngành thể hình.

Mike sở hữu thể hình đẹp như tạc tượng (Ảnh: IGNV)

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ thường xuyên bị "sốc" khi chứng kiến Mike thực hiện các bài tập đẩy ngực hay squat với mức tạ hàng trăm kg một cách nhẹ nhàng.

Cái tên Mike O’Hearn luôn đi kèm với những cuộc tranh luận không hồi kết về việc liệu hình thể của anh có thực sự là kết quả của tập luyện tự nhiên hay không. Mike luôn khẳng định mình chưa từng chạm vào bất kỳ loại chất kích thích hay steroid nào trong suốt 4 thập kỷ qua.

Thay vào đó, anh đưa ra những bí quyết khiến cộng đồng mạng vừa ngưỡng mộ vừa hoài nghi, như việc thức dậy lúc 3 giờ sáng để tập luyện hay chế độ ăn đặc biệt với trứng vịt. Dù tin hay không, không ai có thể phủ nhận kỷ luật thép và sự kiên trì bền bỉ của người đàn ông này.

Nam VĐV này còn có cuộc sống hạnh phúc bên Mona Muresan. Cô là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp (IFBB Pro) sở hữu hình thể được ví như bản sao nữ của Mike O’Hearn. Cô từng đăng quang Ms. Universe với những khối cơ bắp sắc nét, đặc biệt là bờ vai vạm vỡ và cơ bụng sáu múi cực kỳ sâu. Ở tuổi ngoài 50, Mona vẫn duy trì mật độ cơ bắp dày đặc và sức mạnh kinh ngạc, thường xuyên cùng chồng thực hiện các bài tập tạ nặng "hạng siêu trường" mà ngay cả các nam vận động viên trẻ tuổi cũng phải nể phục.

Mona Muresan sở hữu body cực đẹp (Ảnh: IGNV)