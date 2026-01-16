Tình hình mới nhất của Công Vinh

Dù vắng bóng ở sân cỏ Việt Nam đã khá lâu nhưng mỗi dịp quan trọng của bóng đá Lê Công Vinh đều xuất hiện. Như mới đây, tại lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 (tiền thân là AFF Cup) chiều ngày 15/1, Công Vinh đã mặt tại buổi lễ với tư cách khách mời danh dự của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), huyền thoại Lê Công Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về cục diện bảng đấu. Anh nhấn mạnh rằng ĐT Việt Nam đang ở một tâm thế rất khác so với trước đây.

"ĐT Việt Nam hiện tại đã có sự ổn định và vừa giành chức vô địch gần nhất. Với vị thế đó, chúng ta không việc gì phải e ngại bất kỳ đối thủ nào," Công Vinh khẳng định.

Lê Công Vinh tham dự lễ bốc thăm ASEAN Cup với tư cách khách mời của AFF (Ảnh: FBNV)

Công Vinh rất lâu mới lộ diện (Ảnh: FBNV)

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, cựu tiền đạo số 9 cho rằng dù Singapore và Campuchia có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua, nhưng xét về đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc, Việt Nam và Indonesia vẫn là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.

Đặc biệt, tâm điểm của bảng A chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng John Herdman (người từng cầm quân tại World Cup), Indonesia đang cho thấy tham vọng lớn. Tuy nhiên, Công Vinh tin rằng sự gắn kết trong lối chơi sẽ là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam vượt khó: "Nếu Indonesia gọi được đầy đủ lực lượng tốt nhất, đó sẽ là trận đấu rất đáng xem. Nhưng tôi vẫn tin Việt Nam có sự gắn kết, sự tự tin và sẽ không sợ Indonesia".

Kết quả bốc thăm đưa ĐT Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ: Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off (Brunei/Timor Leste). Tại bảng B, Thái Lan sẽ đối đầu với Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Đây được đánh giá là bảng đấu có sự phân hóa khá rõ rệt, khi Thái Lan và Malaysia là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.