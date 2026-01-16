Lý Đức "thả thính" hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo cực mượt ngay trước trận tứ kết châu Á U23 Việt Nam vs U23 UAE

Trước thềm trận tứ kết U23 Việt Nam vs U23 UAE đang được người hâm mộ chờ đợi, cư dân mạng không khỏi chú ý đến màn tương tác "ngọt như mía lùi" giữa hotboy U23 Việt Nam Phạm Lý Đức và hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo. Không cần ảnh chung, không cần xác nhận hẹn hò, chỉ vài dòng bình luận qua lại cũng đủ khiến netizen rần rần gọi tên "couple mới nổi" của làng thể thao Việt.

Cụ thể, dưới một bài đăng mới nhtas của Phí Thanh Thảo, Lý Đức để lại bình luận khen nhẹ mà thấm: "Nhạc hay người xinh thì 100 điểm luôn". Nghe qua tưởng câu khen vu vơ, nhưng ai dè Thanh Thảo đáp lại ngay: "Hay như xem đá bóng luôn á cậu". Màn qua lại tưởng chừng xã giao, nhưng với hội chuyên "soi hint" thì thế này đã là… quá rõ.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trước trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam, Lý Đức tiếp tục để lại lời nhắn: "Vâng, tối nay cổ vũ tớ nhé, đồng chí". Và hotgirl bắn súng quốc gia cũng không để dân tình thất vọng khi đáp lại đầy tinh tế: "Cả cậu và toàn thể đội cố gắng lên nha" kèm biểu tượng lá cờ Việt Nam.

Tương tác ngọt ngào của cặp đôi thể thao mới nổi

Ngoài ra, Lý Đức cũng tỏ ra khá bất ngờ khi Phí Thanh Thảo đăng lại một video bình luận khoảnh khắc anh chàng thi đấu ở trận gặp U23 Ả Rập Xê Út vừa qua. Đây cách xạ thủ xinh đẹp công khai thể hiện sự ủng hộ và chú ý đặc biệt đến số 3 của ĐT U23 Việt Nam.

Thường xuyên tương tác với mật độ dày đặc, sử dụng chiếc emoji bắn súng như kí hiệu riêng của cả hai, cùng những câu "thả thính" mượt mà, chính sự kết nối tự nhiên của Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo đã khiến cư dân mạng thích thú và liên tục "đẩy thuyền". Nhiều người cho rằng đây là kiểu tương tác đúng chuẩn "trên tình bạn, dưới mức công khai", đủ để đẩy thuyền mà không làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân hay sự tập trung thi đấu.

Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo dính tin đồn hẹn hò từ sau SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cả Lý Đức lẫn Phí Thanh Thảo đều chưa công khai mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò, nhưng với loạt hint mượt mà thế này, netizen vẫn đang nhiệt tình "ship couple". Còn trước mắt, ưu tiên số một vẫn là trận tứ kết của U23 Việt Nam gặp U23 UAE diễn ra vào 22h30 đêm nay. Và biết đâu, lời cổ vũ từ một "hotgirl đặc biệt" lại trở thành động lực tinh thần không nhỏ cho chàng cầu thủ trẻ trên sân cỏ.