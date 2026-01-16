Link xem U23 Việt Nam vs U23 UAE đá tứ kết U23 châu Á lúc 22h30 hôm nay

Lúc 22h30 tối nay (16/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U23 UAE trong khuôn khổ vòng tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2026. Với phong độ hủy diệt từ đầu giải, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin để ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Thông tin về trận đấu: Thời gian: 22h30 ngày 16/1 SVĐ: Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jeddah (Saudi Arabia) Truyền hình trực tiếp: VTV5, các kênh thể thao của HTV. Trực tuyến: Ứng dụng TV360 (đơn vị sở hữu bản quyền chính thức), FPT Play.

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tối nay (Ảnh: TV360)

U23 Việt Nam đang trải qua một giải đấu trong mơ. Tiến vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu bảng A, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng với chuỗi 3 trận toàn thắng tại vòng loại. Lối chơi kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt và tinh thần quả cảm là những yếu tố giúp U23 Việt Nam trở thành "thế lực" thực sự tại giải năm nay.

Trong khi đó, U23 UAE vượt qua bảng B đầy cam go với vị trí thứ nhì. Dù tiến vào tứ kết có phần nhọc nhằn hơn so với U23 Việt Nam, nhưng đại diện từ Tây Á luôn là bài toán khó giải nhờ nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Lịch sử đối đầu giữa các cấp độ đội tuyển Việt Nam và UAE luôn diễn ra căng thẳng, và cuộc chạm trán đêm nay chắc chắn không phải ngoại lệ.