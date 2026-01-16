Siêu máy tính dự đoán trận tứ kết U23 Việt Nam vs U23 UAE: Bất ngờ về kết quả

Trước thềm trận tứ kết giải U23 châu Á 2026, siêu máy tính của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra một con số thống kê gây chấn động khi U23 Việt Nam nắm giữ ưu thế gần như tuyệt đối trước đại diện Tây Á U23 UAE.

Theo dữ liệu phân tích mới nhất được công bố, siêu máy tính của AFC đánh giá cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam lên tới 88%. Trong khi đó, U23 UAE, đội bóng vốn được coi là "ông lớn" của khu vực Tây Á chỉ nhận được vỏn vẹn 12% cơ hội tạo nên bất ngờ.

Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh AFC)

Đây được xem là tỷ lệ chênh lệch hiếm thấy tại một vòng knock-out của giải đấu cấp châu lục. Thông thường, các trận tứ kết luôn được đánh giá ở mức cân bằng (50/50 hoặc 60/40), nhưng phong độ hủy diệt của của U23 Việt Nam tại vòng bảng đã làm thay đổi hoàn toàn các thuật toán dự báo.

U23 Việt Nam lọt vào tứ kết với tư thế của đội bóng mạnh nhất bảng "tử thần", giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch, chủ nhà U23 Saudi Arabia đã đẩy chỉ số tín nhiệm của đội nhà lên mức "kịch trần".

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang sở hữu hàng thủ lỳ lợm nhất giải đấu. Khả năng liên kết đội hình và tranh chấp tay đôi của các cầu thủ trẻ được đánh giá ổn định.

Siêu máy tính chỉ ra rằng, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik có khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh, đủ sức "kết liễu" đối thủ ngay trong 90 phút chính thức.

Ngược lại với sự ổn định của Việt Nam, U23 UAE dù sở hữu đội hình có giá trị chuyển nhượng cao nhưng lại lộ rõ sự mong manh. Thất bại 0-3 trước Nhật Bản và trận hòa chật vật trước Syria cho thấy đại diện Tây Á rất dễ bị động khi đối đầu với những tập thể có tổ chức chặt chẽ và kỷ luật cao.



Trận đấu tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1/2026 trên sân vận động Al Faisal. Đây cũng chính là "đất lành" mà U23 Việt Nam vừa hạ gục Saudi Arabia ở vòng bảng.