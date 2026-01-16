Khuất Văn Khang quyết cùng U23 Việt Nam phá dớp thua tứ kết: Lần này phải khác!

Trước cuộc đối đầu với U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026 lúc 22h30 tối nay 16/1, đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định toàn đội đã rút ra những bài học và quyết tâm vượt qua ngưỡng cửa tứ kết để hướng tới mục tiêu xa hơn. Ba lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á là ba lần Khuất Văn Khang góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, ở 2 lần trước U23 Việt Nam đều thua ở tứ kết.

"Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á và cũng là lần thứ ba cùng toàn đội vào đến tứ kết. Trận đấu ngày mai, tôi và toàn đội phải cố gắng hướng đến mục tiêu đi sâu hơn", Văn Khang quyết tâm.

Văn Khang hướng đến chiến thắng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: Ted Trần)

Đối với tiền vệ sinh năm 2003, việc vượt qua vòng bảng chỉ là bước khởi đầu. Anh cho rằng bản lĩnh của đội bóng phải được khẳng định ở những thời điểm then chốt:

"Chúng tôi hiểu rằng vào đến đây thì không thể hài lòng. Mỗi trận đấu đều là thử thách lớn và U23 Việt Nam cần thể hiện được khát khao tiến xa hơn".

Để chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp, HLV Kim Sang Sik và các học trò đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu lối chơi của đại diện Tây Á. Văn Khang tiết lộ: "Cả đội đã họp chiến thuật, cùng nhau xem video về U23 UAE để phân tích đối thủ. Ban huấn luyện chỉ ra rất rõ điểm mạnh, điểm cần đề phòng của họ để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất".

Đội trưởng U23 Việt Nam cũng không quên nhắc nhở các đồng đội về tính kỷ luật trên sân: "Chúng tôi bảo ban nhau thi đấu đúng chiến thuật, không được chủ quan. Mục tiêu chung của toàn đội là chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước".