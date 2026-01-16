Xúc động lời HLV Kim Sang-sik dặn dò U23 Việt Nam trước trận tứ kết U23 châu Á: Đau đấy nhưng cố mà vượt qua!

HLV Kim Sang-sik dặn dò U23 Việt Nam cực cảm xúc (Video: VFF)

Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á đầy căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào đêm nay 16/1, HLV trưởng Kim Sang-sik đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, tiếp thêm tinh thần cho các học trò trong giai đoạn được xem là khó khăn nhất của giải đấu.

Trong buổi nói chuyện với toàn đội trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tứ kết, chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn đề cập đến vấn đề thể lực - điều không thể tránh khỏi khi các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày và cường độ cao: "Ở đây làm gì có ai không đau đúng không? Ai cũng đau hôm nay. Ai cũng đau một chút, mỗi chỗ đau một chút. Mình biết mình đau nhưng mình phải cố gắng chịu, vượt qua nó".

Theo HLV Kim Sang-sik, cảm giác đau đớn không phải là điều riêng U23 Việt Nam phải đối mặt. Đó là trạng thái chung của tất cả các đội bóng khi bước vào vòng knock-out - nơi mọi giới hạn đều bị đẩy lên cao nhất. Ông nhấn mạnh: Đối thủ U23 UAE thậm chí còn chịu áp lực và mệt mỏi không kém, thậm chí nhiều hơn.

HLV Kim Sang-sik luôn quan tâm đến thể lực của các cầu thủ (Ảnh: VFF)

Và đây chính là thời điểm bản lĩnh tinh thần sẽ tạo nên sự khác biệt: "Đối phương họ còn mệt hơn mình cơ. Chúng ta phải cố gắng vượt qua nỗi đau đó, với tinh thần tích cực để ngày mai giành chiến thắng".

Vị HLV sinh năm 1976 cũng khẳng định, trong bóng đá đỉnh cao, đau đớn là điều không thể tránh, nhưng cách mỗi cầu thủ đối diện với nó mới quyết định thành bại. Những lời động viên tưởng chừng giản dị ấy lại mang sức nặng đặc biệt trước trận đấu sinh tử. Trong bối cảnh U23 Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, thông điệp của HLV Kim Sang-sik được xem như liều "doping tinh thần", giúp các cầu thủ vững vàng hơn để bước vào trận tứ kết với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Tất cả giờ đây đang chờ đợi một U23 Việt Nam kiên cường, không bỏ cuộc, sẵn sàng vượt qua đau đớn để viết tiếp hành trình tại U23 châu Á.