Thủ môn U23 Jordan đẩy penalty thành công vội ăn mừng, ai ngờ bóng lăn ngược vào lưới, đội nhà thua đau U23 Nhật Bản

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, đương kim vô địch U23 Nhật Bản đã phải trải qua 120 phút đầy khó khăn trước lối chơi kỷ luật của U23 Jordan. Bước vào trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026 tối 16/1, U23 Nhật Bản chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, U23 Jordan đã cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng Tây Á thiết lập hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp, sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc lẹm.

Phút thứ 30, bất ngờ đã xảy ra. Từ một tình huống mất bóng ở giữa sân của các cầu thủ Nhật Bản, U23 Jordan tổ chức tấn công nhanh. Ali Azaizeh thoát xuống thông minh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại sân King Abdullah. Phải đến phút 50, cầu thủ vào sân thay người Shusuke Furuya trở thành người hùng với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm, tung cú sút chéo góc xé lưới U23 Jordan, quân bình tỷ số 1-1.

U23 Nhật Bản thắng 4-2 luân lưu Jordan (Ảnh: AFC)

Với kết quả hòa 1-1, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu định mệnh. U23 Jordan sút hỏng lượt đầu tiên, sang lượt thứ 2 thủ môn Jordan tưởng rằng đã đẩy được bóng ra ngoài liền ăn mừng, ai ngờ bóng lăn ngược lại vào khung thành và được trọng tài công nhận bàn thắng. Tiếp đó, ở lượt sút thứ 2, Jordan tiếp tục đá hỏng. Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 trên chấm luân lưu và giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn U23 Jordan ngớ người vì bóng lăn ngược vào gôn (Ảnh chụp màn hình)