Truyền thông UAE nói thẳng "U23 Việt Nam là thử khách khó vượt của U23 UAE"

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1. Trước thềm trận đấu, tờ nhật báo Emarat Al Youm của UAE nhận định đoàn quân của HLV Marcelo Broli đang đứng trước một "thách thức thực sự". Trận so tài không chỉ là cuộc tranh vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng tiến sâu của đội bóng Tây Á khi phải đối đầu với một đối thủ sở hữu sự ổn định đáng kinh ngạc.

Tờ báo này nhận định: "U23 UAE sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất từ đầu giải trước Việt Nam – đội bóng đã thống trị bảng A. Đây là đối thủ không dễ bị khuất phục nhờ tính kỷ luật và sự lỳ lợm trong lối chơi".

8 đội bóng mạnh nhất bước vào tứ kết U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Lý giải cho sự thận trọng này, truyền thông UAE chỉ ra rằng U23 Việt Nam đang là một trong những đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải. Việc tiến vào tứ kết với tư cách nhất bảng A cùng thành tích toàn thắng 3 trận là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Cụ thể, đại diện Đông Nam Á đã lần lượt vượt qua U23 Jordan (2-0), U23 Kyrgyzstan (2-1) và đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.

"Lối chơi phòng ngự chắc chắn, kỷ luật chiến thuật cao cùng khả năng tận dụng cơ hội sắc bén đã biến Việt Nam thành một khối gắn kết rất khó bị đánh bại", tờ báo UAE phân tích thêm.

Không chỉ báo giới, ngay cả HLV trưởng Marcelo Broli của U23 UAE cũng tỏ ra hết sức dè chừng trong buổi họp báo trước trận: “Chúng tôi sẽ đối đầu với một đối thủ rất mạnh và khó lường. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đấu pháp và sẽ phải thi đấu với tinh thần tập trung cao độ nhất nếu muốn giành kết quả tích cực".