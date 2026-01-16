U23 Việt Nam vs U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á lúc 22h30 hôm nay: Việt Nam tiếp tục viết kỳ tích?

Sau chiến tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin bước vào trận tứ kết đầy duyên nợ với U23 UAE lúc 22h30 đêm nay (16/01).

U23 Việt Nam đấu U23 UAE lúc 22h30 (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu

U23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành trọn 9 điểm tại bảng A. Việc đánh bại cả đương kim vô địch Saudi Arabia và đối thủ khó chịu Jordan cho thấy đây là một tập thể có chiều sâu và tính kỷ luật cực cao.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, lối chơi của U23 Việt Nam thật sự hiệu quả. Sự chắc chắn của bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh cùng khả năng điều tiết hợp lý nơi tuyến giữa đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho những mũi nhọn như Đình Bắc hay Văn Khang tỏa sáng.

Trái ngược với phong độ hủy diệt của Việt Nam, U23 UAE lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết với vị trí nhì bảng B sau trận hòa chật vật trước Syria. Dù sở hữu dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng và tốc độ đáng nể nhưng lối chơi của đội bóng tây Á lại bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu phòng ngự.