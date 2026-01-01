Đình Bắc ghi siêu phẩm, giơ tay chào kiêu hãnh rồi hôn lên lá cờ trên ngực trái: Tự hào quá Việt Nam ơi!

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á diễn ra rạng sáng 17/1 vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng. Đáng chú ý, là màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc vào sân thay cho Viktor Lê phút 32 của trận đấu. Sau đó là hàng loạt những cơ hội được tiền đạo này tạo ra. Phút 40, Đình Bắc ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Lê Phát mở tỉ số. Bước sang hiệp 2, phút 62 từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh phải, Minh Phúc treo bóng sâu vào vòng cấm địa. Trong tư thế quay lưng với khung thành, Đình Bắc đã thực hiện một pha đánh đầu ngược đầy cảm giác. Trái bóng vẽ nên một đường cong hiểm hóc, vượt qua tầm với của thủ môn UAE và găm thẳng vào góc xa.

Đình Bắc ghi bàn giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 ở phút 62

Ngay sau bàn thắng, Đình Bắc đã có pha ăn mừng quen thuộc. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN giơ tay chào rồi hãnh diện khoe lá cờ tổ quốc trên ngực trái và hôn lên cờ tổ quốc đầy tự hào.

Pha ăn mừng cảm xúc của Đình Bắc

Đình Bắc hôn lên lá cờ tổ quốc

Đình Bắc còn ăn mừng kiểu "siu" của Ronaldo

Minh Phúc kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn. Tuy nhiên, sau đó U23 Việt Nam đã bị đối thủ gỡ hoà 2-2

Ảnh: Ted Trần