Bùng nổ cảm xúc: Đình Bắc tái hiện cú đánh đầu ngược tuyệt phẩm của Công Vinh, giúp U23 Việt Nam dẫn trước U23 UAE

Phút 62 của trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào đêm 16/1, cảm xúc của người hâm mộ U23 Việt Nam thực sự vỡ òa bởi một cái tên nổi bật nhất - Nguyễn Đình Bắc. Trong khoảnh khắc mà thế trận vẫn đang căng như dây đàn, Đình Bắc bất ngờ tỏa sáng với một pha dứt điểm đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 UAE.

Tình huống bắt đầu từ cánh phải, khi Minh Phúc có pha tạt bóng cực kỳ vừa tầm. Giữa vòng cấm đông người, Đình Bắc di chuyển thông minh, chọn đúng điểm rơi rồi tung cú đánh đầu ngược đầy cảm giác. Trái bóng đi hiểm hóc, găm thẳng vào lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn U23 UAE. Cú đánh đầu tuyệt phẩm ấy gợi nhớ đến cú đánh đầu đẳng cấp của Công Vinh nổi danh một thời tại AFF Cup 2008.

Đình Bắc và màn ăn mừng quen thuộc khi ghi bàn cho U23 Việt Nam

Một cú đánh đầu không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn mang giá trị tinh thần cực lớn. Đó là khoảnh khắc của bản lĩnh, của sự lạnh lùng và chuẩn xác đúng lúc. Siêu phẩm ấy lập tức khiến băng ghế dự bị U23 Việt Nam bùng nổ, còn trên khán đài và mạng xã hội, người hâm mộ không giấu nổi sự phấn khích.

Điều khiến pha lập công này trở nên đặc biệt hơn cả chính là dáng dấp quen thuộc của cú đánh đầu ngược từng đi vào ký ức người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở thời khắc quyết định, Đình Bắc đã tái hiện lại hình ảnh ấy theo cách của riêng mình - mạnh mẽ, tự tin và không hề run sợ trước áp lực.

Cú đánh đầu ngược nổi danh của Lê Công Vinh năm ấy

Bàn thắng ở phút 62 không chỉ giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1, mà còn như một cú hích tinh thần cực mạnh.