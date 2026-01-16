Video: HLV Kim Sang-sik nói lời đanh thép, "lên dây cót" tinh thần trong phòng thay đồ U23 Việt Nam trận gặp U23 UAE

HLV Kim Sang-sik

Đêm 16/1, ĐT U23 Việt Nam đối đầu với U23 UAE trong trận tứ kết đầy kịch tính tại U23 châu Á 2026. Trước giờ bóng lăn, phòng thay đồ của U23 Việt Nam không chỉ nóng bởi áp lực mà còn được "đốt lửa" tinh thần bởi những lời dặn dò đầy cảm xúc của HLV Kim Sang-sik. Không hô hào sáo rỗng, không khẩu hiệu màu mè, nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn cách nói thẳng, nói thật - chạm trực tiếp vào tinh thần chiến đấu của từng cầu thủ.

Mở đầu, ông Kim tự mình đọc tên 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát với giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: 11 cầu thủ ra sân trước gồm Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức, Văn Khang, Minh Phúc, Thái Sơn…

HLV Kim Sang-sik hát Quốc ca Việt Nam trong trận tứ kết gặp U23 UAE

HLV Kim Sang-sik dặn dò: "Nhưng diễn biến trận đấu như thế nào thì chúng ta chưa biết. Vì vậy, cả những bạn vào sân sau cũng phải luôn ở tâm thế sẵn sàng". Thông điệp rất rõ ràng: không ai là người ngoài cuộc trong trận đấu này.

Nhìn lại chặng đường đã qua, HLV Kim Sang-sik không quên nhấn mạnh sự vất vả của toàn đội: "Chúng ta tập trung từ ngày 23 đến bây giờ, ai cũng rất cố gắng, rất mệt mỏi để có được ngày hôm nay." Chính vì thế, ông yêu cầu các học trò bước vào trận đấu với tinh thần của… trận cuối cùng: "Cứ nghĩ hôm nay là trận đấu cuối cùng. Chúng ta có bao nhiêu sức lực thì bung hết ra."

HLV Kim Sang-sik luôn ở trạng thái căng thẳng suốt trận đấu

Không né tránh sự thật, HLV Kim thẳng thắn chỉ ra bất lợi về thể hình trước U23 UAE, nhưng đồng thời khẳng định niềm tin tuyệt đối vào tập thể của mình: "UAE có thể hình cao to hơn chúng ta, nhưng chúng ta có tinh thần, có cách tổ chức lối chơi rất tốt. Tôi luôn tin tưởng mọi người."

Điều ông Kim mong chờ không chỉ là phòng ngự kỷ luật, mà là sự tự tin trong từng khoảnh khắc trên sân: "Khi vào sân, mọi người hãy tự tin đi bóng, tự tin dứt điểm, tạo cơ hội. Động viên nhau, bảo ban nhau." Đó không chỉ là lời nhắc chiến thuật, mà còn là lời kêu gọi về tinh thần đồng đội - thứ vũ khí đã nhiều lần giúp bóng đá Việt Nam tạo nên bất ngờ.

Kết lại bài nói chuyện, HLV Kim Sang-sik gửi gắm niềm tin bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Chúng ta cùng giành chiến thắng. Chúng ta có thể làm được".

Trong trận đấu mà từng pha bóng đều có thể định đoạt số phận, những lời "lên dây cót" ấy không chỉ để nghe cho nóng máu, mà là lời nhắc rằng: U23 Việt Nam bước ra sân với niềm tin, với tinh thần không bỏ cuộc - và với quyết tâm cống hiến tất cả những gì mình có.