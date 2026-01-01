Minh Phúc phá "dớp" thẻ đỏ kéo dài suốt 6 năm, còn đem đến bàn thắng giúp U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Với U23 Việt Nam, chiếc áo số 21 ở các kỳ U23 châu Á gần đây từng bị xem như… "cái dớp thẻ đỏ". Một thống kê trùng hợp đến lạnh sống lưng: suốt 3 kỳ liên tiếp, cầu thủ mang số áo này đều phải nhận thẻ đỏ, kéo theo cái kết buồn là thất bại và bị loại.

Năm 2020, đó là Đình Trọng. Chiếc thẻ đỏ khiến U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 và dừng bước ngay từ vòng bảng. Hai năm sau, lịch sử lặp lại khi Văn Chuẩn (số 21) bị truất quyền thi đấu, U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2 ở tứ kết. Đến năm 2024, Mạnh Hưng tiếp tục "dính dớp", nhận thẻ đỏ trong trận thua U23 Iraq 0-1, thêm một lần U23 Việt Nam gục ngã ở tứ kết.

Ba kỳ U23 châu Á, ba chiếc thẻ đỏ, ba lần bị loại. Con số 21 bỗng trở thành nỗi ám ảnh không ai muốn nhắc tới. Nhưng rồi năm nay, mọi thứ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Chủ nhân áo số 21 của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 là Phạm Minh Phúc. Không thẻ đỏ. Không bi kịch. Ngược lại, cầu thủ này còn trở thành điểm sáng rực rỡ ở trận tứ kết, trực tiếp ghi bàn và góp công lớn đưa đội nhà vượt qua thời khắc sinh tử.

Thay vì trở thành nỗi lo như những người tiền nhiệm, Minh Phúc đã phá tan lời nguyền kéo dài suốt nhiều năm. Chiếc áo số 21 không còn mang điềm gở, mà được khoác lên mình hình ảnh của bản lĩnh, sự tỉnh táo và cả một chút… phép màu.