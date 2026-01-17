Cư dân mạng Trung Quốc sôi sục vì chiến thắng của U23 Việt Nam: Cứ đá thế này thì không lạ nếu họ vào World Cup!

Đêm 16/1 - rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3 - 2 đầy thuyết phục trước U23 UAE trong trận tứ kết U23 Châu Á. Sự thể hiện kiên cường của các chiến binh cờ đỏ sao vàng sau 120 phút thi đấu đã giúp Việt Nam tiến thẳng vào bán kết.

Không chỉ hơn 100 triệu trái tim người hâm mộ cả nước nức lòng vì U23 Việt Nam mà truyền thông cũng như cư dân mạng nhiều nước châu Á cũng thể hiện quan tâm với chiến thắng này. Trong đó, netizen Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ sự thích thú, hết lời khen ngợi U23 Việt Nam.

(Ảnh: AFC)

Trên khắp các nền tảng MXH, dân mạng xứ tỷ dân ấn tượng mạnh với chuỗi chiến thắng liên tiếp, thể hiện rõ sự trưởng thành từ hệ thống đào tạo bài bản và cho thấy sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á. Theo họ, U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE bằng lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng và phối hợp ngắn hiệu quả, không hề lép vế trước các đối thủ thể hình vượt trội.

Trong đó, cầu thủ số 7 - tức Nguyễn Đình Bắc là điểm sáng lớn khi góp sức vào cả 3 bàn thắng, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tốc độ, sức bền đáng nể và để lại dấu ấn với màn ăn mừng kiểu Cristiano Ronaldo. Thậm chí nhiều người cũng so sánh U23 Việt Nam ngang cơ với U23 Nhật Bản và cho rằng chúng ta đang tiến rất gần tới trình độ hàng đầu châu Á và hoàn toàn có cơ hội giành vé dự World Cup trong tương lai.

Đình Bắc gây ấn tượng mạnh cả trong nước lẫn quốc tế (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Một số bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE:

- Đội bóng này được nuôi dưỡng tỉ mỉ bởi hệ thống đào tạo trẻ, tiếp tục thể phong độ mạnh mẽ từ vòng bảng với 3 chiến thắng, đạt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tốt nhất từ trước đến nay và chứng minh sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á bằng chiến thắng ngoạn mục.

- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã ăn mừng bàn thắng bằng cử chỉ đặc trưng của Cristiano Ronaldo. Tôi ấn tượng với cầu thủ này.

- Nếu chỉ cần thêm 2 phút bù giờ chính thức nữa thì UAE đã bị loại mà không cần đến hiệp phụ.

- Việt Nam xứng đáng tiến lên!

- Việt Nam thực sự rất mạnh, không hề thua kém Nhật Bản.

- Kỹ thuật cá nhân của Việt Nam rất xuất sắc, lối chơi đồng đội ăn ý và phong cách chơi nhanh nhẹn, linh hoạt đã áp đảo các cầu thủ cao to, mạnh mẽ đến từ UAE.

- Hãy nhìn xem họ kiểm soát bóng tốt như thế nào; khả năng chuyền bóng và giữ bóng của họ cũng tốt không kém gì Nhật Bản. Đó là lý do tại sao họ xứng đáng giành chiến thắng.

- Họ luôn kiên định với kỹ thuật chuyền bóng và kiểm soát bóng của mình, ngay cả sau nhiều năm thua trận. Họ không thay đổi và không hề nghi ngờ bản thân. Họ kiên trì và thực sự tận tâm với việc phát triển bóng đá.

- Nếu Việt Nam tiếp tục thi đấu như thế này, chắc chắn họ sẽ có một suất tham dự World Cup tiếp theo.

- Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu Việt Nam giành quyền tham dự World Cup tiếp theo.

- Bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh chóng; kỹ thuật của họ rất ấn tượng. Ngoài ra, tôi phải dành lời khen cho cầu thủ số 7 của Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc. Anh ấy đã tham gia vào cả 3 bàn thắng. Anh ấy có khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, tốc độ nhanh và quan trọng nhất là sức bền đáng kinh ngạc - anh ấy vẫn chạy không ngừng nghỉ trong thời gian bù giờ.

- Năng lực kỹ thuật của Việt Nam đã hoàn toàn vượt trội so với UAE.

- Việt Nam đã chơi rất tốt, những pha phối hợp chuyền ngắn của họ rất xuất sắc, nhóm cầu thủ này sẽ trở nên tuyệt vời nếu họ tiếp tục được phát triển!

- Việt Nam thực sự rất mạnh, cầu thủ số 7 đó thật xuất sắc.

- Sau khi xem toàn bộ trận đấu với Việt Nam, tôi nhận ra kỹ thuật và tư duy tổng thể của họ đều rất tốt.

- Đây là lần đầu tiên tôi được thấy cảnh này: Nền tảng thể chất của Việt Nam đã trở nên vững chắc; không hề thua kém các nước Tây Á.

