Đại tiệc nhan sắc trên du thuyền 5 sao hot nhất đêm nay: Dàn mỹ nhân, phú bà đổ bộ, không giật spotlight không về!

Tối 15/1, sự kiện của thương hiệu thời trang đình đám LSOUL còn trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn khách mời toàn mỹ nhân là các phú bà, KOL, KOC, TikToker đình đám có thể kể đến như Huyền Baby, Ngọc Thanh Tâm, Thảo Nhi Lê, Hà Môi, Bâu Krysie, Đỗ Hương Giang… Không gian tổ chức sự kiện tại một du thuyền 5 sao ở Cảng Sài Gòn (TP.HCM).

Dàn khách mời ai nấy đều lên đồ lộng lẫy, đúng tinh thần “đi sự kiện là phải chiếm spotlight”.

Clip dàn mỹ nhân đổ bộ tại sự kiện được tổ chức trên một du thuyền 5 sao ở TP.HCM tối 15/1.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Huyền Baby nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính khi lựa chọn outfit trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ, khéo léo tôn lên vóc dáng nóng bỏng. Visual “phú bà không tuổi” bước sang năm 2026 vẫn... bất bại. Sau khi ghi dấu ấn tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Huyền Baby cho thấy sự trở lại khá rõ nét với showbiz khi xuất hiện dày hơn tại các sự kiện thời trang, giải trí lớn.

Huyền Baby khoe visual không góc chết cỡ này.

Ngọc Thanh Tâm đi một mình nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý. Ái nữ nhà đại gia thủy sản cũng chọn thiết kế cut-out táo bạo, khoe visual thăng hạng. Thời gian gần đây, Ngọc Thanh Tâm vẫn duy trì sức hút khi tham gia chương trình Gia đình Ha Ha, hoạt động năng nổ với vai trò ca sĩ.

Ngọc Thanh Tâm tại sự kiện.

Trong khi đó, Thảo Nhi Lê xuất hiện lẻ bóng, không đi cùng bạn trai nhưng vẫn chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài xinh xắn, làn da nâu đặc trưng cùng phong cách thời trang phóng khoáng. Thời gian gần đây, Thảo Nhi Lê tiếp tục là cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi công khai bạn trai, doanh nhân người Pháp - người Pháp - Romain Leclef; cả hai hiện đang ở Việt Nam, cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, đám cưới bạn bè.

Thảo Nhi Lê nóng bỏng.

Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc, Khánh Huyền 2K4, Hà Môi, Bâu Krysie… cũng khiến khu vực check-in trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Mỗi người một phong cách, từ gợi cảm, cá tính đến ngọt ngào, thanh lịch, tất cả cùng tạo nên một bức tranh visual đúng nghĩa “nơi hội tụ toàn gái xinh”, khiến nhiều khoảnh khắc tại sự kiện nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ai tin đây là body mẹ 1 con của Khánh Huyền 2K4. Dạo gần đây hot girl này vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội với những nội dung chia sẻ về cuộc sống đời thường khi làm mẹ, tập thể thao,...

Hà Môi vẫn duy trì sức hút của mình tại các sự kiện. Lần này, cô nàng trông nền nã hơn.

Bâu Krysie tái xuất với tóc ngắn cá tính, mỹ nhân này ngày càng đẹp sắc sảo dù chọn cuộc sống có phần kín tiếng hơn trên MXH.

Cùng xem thêm một số hình ảnh của dàn mỹ nhân tại "bữa tiệc nhan sắc":

Hot girl Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc) từng nổi lên như một hiện tượng nhờ vẻ ngoài nổi bật và phong cách thời trang độc đáo.

Tú Hảo.

Cổ Ngân.

Người mẫu Quỳnh Anh.

Đỗ Hương Giang - Á quân cuộc thi The New Mentor 2023 gây sốc với body siêu mỏng.