Mỹ nhân Việt 35 tuổi được khen trẻ vượt chồng dù kết hôn với "hồng hài nhi"

Mới đây, Cris Phan và vợ - Mai Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim. Cả hai lên đồ tông-xoẹt tông, nhanh chóng chiếm spotlight với visual sáng bừng cùng loạt cử chỉ tình tứ.

Vốn là một streamer đình đám, Cris Phan nhận nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhiều người bày tỏ nam streamer lúc đi sự kiện khác hẳn với những lúc thấy trên vlog hay tham gia một số show truyền hình thực tế. Netizen còn đùa rằng Cris Phan chỉ khi đi cạnh vợ mới thật sự “bảnh chọe” và trở về đúng phong độ nhan sắc của mình.

Cris Phan và vợ - Mai Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của netizen

Song, Mai Quỳnh Anh - vợ Cris Phan cũng được bình luận nhiều không kém với visual cực phẩm. Dù đã ở tuổi 35 nhưng Mai Quỳnh Anh vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp, trẻ trung cực “hack tuổi”. Cô nàng cũng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng cùng gu ăn mặc hiện đại, cuốn hút khiến lần nào xuất hiện cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Dân tình khen ngợi rần rần khi zoom cận visual Mai Quỳnh Anh bằng camera thường

Cô nàng được chồng cưng như "em bé", không rời nửa bước

Đặc biệt hơn, loạt khoảnh khắc Cris Phan và vợ tay trong tay khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều người nhận ra, nam streamer đi đâu cũng không rời mắt khỏi vợ. Bàn tay của Cris Phan nếu không nắm tay sẽ luôn ôm eo Mai Quỳnh Anh, đảm bảo không rời vợ nửa bước trong sự kiện đông người. Bên cạnh đó, Cris Phan còn liên tục gọi vợ là “bé” khiến ai cũng tan chảy vì quá dễ thương.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hai vợ chồng hiếm khi đi sự kiện chung mà lần nào đi là chấn động liền. Visual sáng bừng”.

- “Trời ơi Quỳnh Anh đẹp quá. Cris Phan cũng xịn luôn”.

- “Lấy đúng người bạn mãi là em bé chính là đây hả. Nhìn ổng cưng vợ thấy mà mê”.

- “Đẹp đôi quá, thích cả hai người này”.

- “Giờ tui mới thấy Cris Phan sử dụng đúng nhan sắc nha! Chị Quỳnh Anh thì khỏi nói rồi, đẹp đỉnh luôn”.

- “Sao hai người này trẻ mãi vậy ta, nhất là chị Quỳnh Anh, nhìn nhỏ nhắn không ai nghĩ 35 tuổi đâu”.

Cặp đôi khiến dân tình sốc visual, xuất hiện trên top từ khóa tìm kiếm

Cho những ai chưa biết, Cris Phan (tên thật Phan Lê Vy Thanh, SN 1993) là streamer đình đám hay còn được nhiều người giới thiệu vui là “thiếu gia RMIT”. Còn Mai Quỳnh Anh (SN 1991), hơn chồng 2 tuổi, là hot girl kiêm thành viên nhóm hài FAPtv.

Năm 2019, cả hai chính thức về chung một nhà sau 3 năm yêu nhau. Tình yêu của Cris Phan và Mai Quỳnh Anh cực ngọt ngào và chân thành. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ nhiệt tình xin vía.

Hiện tại, sau hơn 5 năm kết hôn, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Dù bận rộn, Cris Phan vẫn dành phần lớn thời gian ở bên vợ. Anh cũng cưng chiều Mai Quỳnh Anh hết mực khi luôn khẳng định cô là “nóc nhà”, luôn tôn trọng và cùng vợ làm nhiều điều trong cuộc sống. Ngược lại, Mai Quỳnh Anh cũng là hậu phương vững chắc, hỗ trợ Cris Phan từ công việc đến đời sống.

Cả hai về chung nhà từ năm 2019, có hôn nhân cực viên mãn

Kết hôn đã lâu nhưng chưa sinh con, cặp đôi từng nhận nhiều câu hỏi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cả hai từng thừa nhận vẫn còn “ham chơi”, muốn đi du lịch nhiều nơi cùng nhau sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Cặp đôi cũng nhiều lần khẳng định mình không vội, Cris Phan thường xuyên tấu hài để vợ mình không quá áp lực chuyện "nhạy cảm" này.

Cả Cris Phan và Quỳnh Anh đều có chung quan điểm rằng chỉ cần ở bên nhau, vui vẻ trong khoảnh khắc đó là được. Chính vì vậy, hôn nhân của cả hai rất viên mãn, nhiều tiếng cười và khiến ai nhìn vào cũng bày tỏ sự yêu thích, mến mộ.