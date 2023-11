Trước giờ Westlife D-2: Dàn gái xinh đã có mặt và “cháy” hơn ngày đầu tiên, vợ chồng Cris Phan check-in sớm

Sau thành công của đêm diễn đầu tiên, tối nay 22/11, The Wild Dreams Tour - tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife tiếp tục diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Vốn là nhóm nhạc huyền thoại, tuổi thơ của rất nhiều thế hệ nên ngay từ rất sớm, dàn trai xinh gái đẹp đã nô nức có mặt tại sân vận động để check-in và chờ đợi đến giờ bắt đầu đêm diễn.

Các vị trí trong sân vận động nhanh chóng được lấp đầy, ai nấy đều có chung tâm trạng hào hứng, mong chờ các phần trình diễn của Westlife. So với ngày đầu tiên của concert, người hâm mộ đến với D-2 quy tụ nhiều gương mặt gái xinh. Tất cả đều xúng xính ăn diện để có những bức hình thật “cháy”, ghi lại kỉ niệm sau 12 năm idol mới quay trở lại Việt Nam.

Các bạn trẻ đến từ rất sớm, hào hứng check-in vào sân vận động

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự xúc động, bồi hồi khi chuẩn bị được “hòa ca” Westlife, cất giọng hát những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ. “Mình rất là vui và hào hứng. Mình đang chờ đợi Westlife sẽ hát những bài hát thanh xuân. Mình đã đến đây từ 5h chiều và vào trong luôn vì quá háo hức”, một fan nữ chia sẻ.

Sân vận động dần được lấp đầy

Không ít những fan nữ xinh xắn hâm mộ Westlife

Nhiều người lựa chọn đi theo nhóm, cùng nhau đu thần tượng

Ai cũng phải tranh thủ check-in để lưu giữ kỷ niệm

Cris Phan và bà xã Mai Quỳnh Anh "chơi lớn", thay luôn ảnh đại diện trước đêm diễn thứ 2 của Westlife

Được xem Westlife biểu diễn tại Việt Nam là mơ ước của rất nhiều fan hâm mộ. Cùng với nỗ lực của BTC, sự góp sức của các nhà tài trợ đã thành công biến những ước mơ ấy thành hiện thực với 2 đêm diễn xứng tầm quốc tế. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Được biết, đây không phải lần đầu ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam VPBank mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Từ nhiều năm trước, VPBank đã là cái tên gắn liền với những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế đưa các tên tuổi lừng lẫy như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016)... đến Việt Nam. Những sự kiện này đã mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng và khác biệt, để lại những dư âm và giá trị xúc cảm sâu sắc làm giàu cho đời sống tinh thần của người Việt.

Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank lần nữa ghi điểm mạnh mẽ với cộng đồng yêu âm nhạc. “Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế'' - Đại diện VPBank chia sẻ.