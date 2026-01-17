CEO P. tung PowerPoint dài 65 trang "bóc phốt" bạn gái bắt cá hai tay, lén đính hôn với con trai tỷ phú

Những ngày gần đây, câu chuyện xoay quanh Hạng Tư Tỉnh - từng được gọi là “nữ thần Douyin” (tương tự TikTok ở Việt Nam) bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đây thực chất là drama từng gây chấn động vào năm 2021, nhưng mỗi lần được nhắc lại vẫn luôn là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Bởi, Tư Tỉnh không chỉ là hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, lối sống sang chảnh một thời mà còn là huyền thoại chấn động về drama yêu đương với giới thượng lưu của người nổi tiếng.

Nhiều người cùng tò mò về tình trạng hiện tại của hot girl này sau nhiều năm vướng bê bối.

Hot girl Hạng Tư Tỉnh.

Trở lại thời điểm năm 2021, theo HK01 đưa tin, thời điểm này Hạng Tư Tỉnh đang trong mối quan hệ yêu đương kéo dài khoảng 2 năm rưỡi với Trương Khoa Phong - CEO một công ty tại Hàng Châu. Tuy nhiên, trong lúc hẹn hò với bạn trai CEO, cô lại âm thầm đính hôn với Từ X. - con trai thứ hai của một gia đình sở hữu tập đoàn bất động sản lớn ở Đài Châu, Trung Quốc.

Sự việc được chính Trương Khoa Phong phát hiện và bóc phốt. Thậm chí, nam CEO này đã trực tiếp đến khách sạn - nơi tổ chức lễ đính hôn kín của hot girl Hạng Tư Tỉnh và thiếu gia tập đàon để náo loạn. Không có được câu trả lời thỏa đáng từ bạn gái khi đang hẹn hò mà lại âm thầm đi đính hôn với người khác, Trương Khoa Phong quyết định đem toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội, đấu tố công khai trên sóng livestream. Thậm chí, nam CEO này còn tung hẳn một bản PowerPoint dài 65 trang - đính kèm nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat, với nội dung xoay quanh việc anh cho rằng mình bị lừa dối, bị “cắm sừng”, đồng thời tố Hạng Tư Tỉnh có nhiều hành vi vượt quá giới hạn trong thời gian yêu nhau.

CEO Trương Khoa Phong lên sóng livestream bóc phốt bạn gái.

Hình ảnh được cho là của Hạng Tư Tỉnh và thiếu gia tại lễ đính hôn kín.

Hot girl đính hôn với thiếu gia tập đoàn được nhận sính lễ khủng.

Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, tạm giam CEO Trương Khoa Phong vì xác định là xâm phạm quyền riêng tư.

Ở chiều ngược lại, phía gia đình vị thiếu gia được cho là không thể chấp nhận áp lực dư luận. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà tỷ phú đã đã hủy hôn, đồng thời yêu cầu Hạng Tư hoàn trả khoản sính lễ trị giá khoảng 18 - 20 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 60 - 70 tỷ đồng, tính theo tỷ giá năm 2021). Gia đình tỷ phú vô cùng bức xúc vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng và không ngờ cô gái này lại có nhiều mối quan hệ tình cảm rối ren như vậy.

Thậm chí, trên mạng còn lan truyền thông tin mẹ của thiếu gia tức giận đến mức phải nhập viện, còn bố mẹ nhà trai dùng quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ nhân dân tệ để gây sức ép buộc con trai chấm dứt mối quan hệ - bởi trước đó chính anh này là người tha thiết muốn cưới hot girl, dù gia đình "lắc đầu" vì không môn đăng hộ đối.

Trước làn sóng chỉ trích, Hạng Tư Tỉnh giữ im lặng, song cha của hot girl này đã lên tiếng, trả lời phỏng vấn, cho biết con gái ông mắc chứng trầm cảm, và sự việc đã gây cú sốc quá lớn, khiến tình trạng sức khỏe tinh thần trở nên nghiêm trọng. Gia đình lựa chọn im lặng để tránh tạo thêm áp lực cho cô, đồng thời cho biết sẽ xử lý vụ việc bằng pháp lý.

Gia đình cũng phủ nhận việc con gái “ham tiền, muốn gả vào hào môn”, cho rằng gia cảnh vốn không khó khăn, và nhiều thông tin lan truyền trên mạng không phản ánh đúng sự thật. Còn chuyện tổ chức đính hôn sau đó bị nhà tỷ phú hủy hôn là thật.

Hạng Tư Tỉnh nổi tiếng với cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh trên MXH.

Vụ việc sau đó dần lắng xuống.

Hạng Tư Tỉnh gần như biến mất. Tài khoản Douyin đã ngừng cập nhật bài đăng mới từ năm 2021. Theo nhiều nguồn tin, trước áp lực dư luận kéo dài, cô được cho là đã chọn “ẩn cư”, tránh xuất hiện công khai để hồi phục sức khỏe tinh thần.