"Bà nội trợ hot nhất Bắc Kinh" đăng video dài tập bóc phốt chồng ngoại tình khiến xứ tỷ dân sốc nặng

Bà nội trợ được chồng cho 100 triệu để đi ăn chơi, du lịch gây sốt

Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn đường phố từng gây bão mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2024 bất ngờ được cư dân mạng “đào lại” và lan truyền mạnh mẽ trở lại. Lý do không chỉ nằm ở cuộc sống trong mơ mà nhân vật chính từng chia sẻ, mà còn bởi những tiết lộ chấn động của cô vào cuối năm 2025: đã ly hôn chồng vì bị phản bội suốt 5 năm trời.

Nhân vật trong câu chuyện là một phụ nữ sống tại Bắc Kinh, tạm gọi là H.. Trong đoạn clip phỏng vấn đường phố năm 2024, H. xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung như mới 20 dù đã 40 tuổi. Khi được hỏi về công việc, cô cho biết bản thân không đi làm công việc văn phòng mà đang làm nội trợ toàn thời gian kể từ sau khi lấy chồng.

Chị H. từng nổi tiếng với chia sẻ sau khi lấy chồng thì chỉ cần ở nhà, được chồng cho tiền tiêu mỗi tháng

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì không viral đến vậy. Người phụ nữ này gây... sốc khi tiết lộ rằng chồng cô cho cô 30.000 NDT/ tháng (hơn 100 triệu đồng, tính theo tỷ giá thời điểm chia sẻ là vào năm 2024) để tiêu vặt. Số tiền này hoàn toàn không dùng cho gia đình chung mà do cô hoàn toàn sử dụng vào các sở thích - nhui cầu cá nhân như: học đàn, học nhảy, massage, gặp gỡ bạn bè và đặc biệt là du lịch khắp thế giới,... Chỉ riêng sở thích xê dịch đã giúp cô đặt chân tới hơn 50 quốc gia (ở thời điểm năm 2025). Còn tính đến hiện tại (đầu năm 2026), người phụ nữ này đã đi được 60 nước sau 10 năm lấy chồng.

Chồng ủng hộ, con cái có ông bà chăm sóc, mẹ chồng thậm chí còn thường xuyên đi du lịch cùng cô. Ở tuổi 40, H. vẫn giữ được trạng thái thoải mái, trẻ trung như ngoài đôi mươi. Khi đó, nhiều người coi cô là biểu tượng của “cuộc sống hôn nhân lý tưởng”, là minh chứng hiếm hoi cho câu nói “anh nuôi em”. Từ đó, H. có biệt danh là "Bà nội trợ hot nhất Bắc Kinh".

Hôn nhân 10 năm thì chồng ngoại tình 5 năm, chu cấp cho tiểu tam hàng chục tỷ đồng

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, hình ảnh “cuộc hôn nhân trong mơ” ấy bất ngờ sụp đổ.

Trên Douyin - nơi H. có hơn 13.000 người theo dõi với nội dung xoay quanh du lịch và cuộc sống cá nhân, cô bất ngờ đăng tải một đoạn video dài, chia sẻ trong tâm trạng suy sụp rằng mình đã ly hôn chồng cũ, đồng thời khởi kiện người phụ nữ thứ ba và chồng cũ ra tòa.

H. đăng video lên MXH, kể câu chuyện bị cắm sừng.

Theo lời L, cô và chồng kết hôn 10 năm, nhưng trong đó 5 năm cuối, chồng đã âm thầm ngoại tình mà cô hoàn toàn không hay biết. “Trong suốt 10 năm chung sống, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chính vì vậy tôi chưa từng nghi ngờ, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường,” H . chia sẻ.

Điều khiến dư luận phẫn nộ là việc L cho biết, trong suốt 5 năm ngoại tình, chồng cô đã chi một khoản tiền cực lớn cho nhân tình, con số được mô tả là “gần như trên trời”, lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (hàng chục tỷ đồng), còn có cả nhà, xe,... và nhiều hơn nữa.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ thứ ba còn ngang nhiên xuất hiện trong căn nhà của chính thất khi cô không có mặt, thậm chí đến công ty do cô và chồng cùng gây dựng từ hai bàn tay trắng, tự xưng là “bà chủ” hoặc “bạn gái” trước mặt nhân viên.

Những hành động này đã gây ra cú sốc tinh thần nặng nề cho gia đình H. Cô cho biết, bố mình vì quá tức giận mà bị xuất huyết não, phải nằm điều trị trong phòng ICU hơn 30 ngày, suýt nữa không qua khỏi.

“Đây là sự oan ức và tổn thương rất lớn đối với tôi,” cô chia sẻ trên Douyin. Bởi thế, H. cho biết không thể bỏ qua chuyện này, quyết định khởi kiện chồng và tiểu tam ra tòa.

Khi clip phỏng vấn này hot trở lại thì cô cũng chia sẻ lại về vấn đề này, nói rằng ở thời điểm chia sẻ thì gia đình đang hạnh phúc, và không biết chuyện chồng ngoại tình.

Cũng trong chia sẻ mới nhất trên Douyin, H. cho biết cô đây là lần ly hôn thứ 2. Lần thứ nhất là vào năm 22 tuổi - khi cưới một người mình không yêu chỉ vì người ta đối xử tốt với mình. Và làn này là lần ly hôn thứ 2 ở ngoài tuổi 40.

Cô cũng cho biết cuộc hôn nhân của cả hai không thực sự êm ấm như những gì chia sẻ lên mạng xã hội, cặp đôi chọn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân, dù ai cũng mệt mỏi, tổn thương nhưng điều cô không ngờ là chồng ngoại tình.

“Tôi lại phải bắt đầu từ đầu. Dù có thể sau khi đã dốc hết sức vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, tôi vẫn hy vọng bản thân mãi mãi có đủ dũng khí để đón nhận điều mới và đối mặt với thử thách, ” cô nói.

Từ một biểu tượng “nội trợ hạnh phúc nhất mạng xã hội”, H. nay trở thành tâm điểm tranh luận về niềm tin hôn nhân, sự phụ thuộc tài chính và cái giá thật sự của một cuộc sống tưởng như hoàn hảo.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH.