Tết này, cầu gì hơn phút giây bên nhau

Tết thường đến khi năm cũ chưa kịp khép lại. Công việc dồn về những ngày cuối năm, deadline nối tiếp deadline, việc này chưa xong đã phải nghĩ tới việc khác. Lịch họp vẫn kín đến sát ngày nghỉ, báo cáo dang dở, email và tin nhắn tiếp tục đổ về, kể cả trong lúc người ta đã bắt đầu thu dọn bàn làm việc để về quê. Có những cuộc gọi chưa kịp trả lời, những đầu việc đành để lại với lời hẹn “qua Tết xử lý” nhưng về nhà với tâm thế nửa ở, nửa đi, mang theo cả sự bận rộn của một năm dài.

Có người nói rằng Tết bây giờ trôi rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp ngồi xuống thì đã phải nghĩ tới ngày quay lại. Nhưng dù nhịp sống có đổi thay, Tết vẫn xuất hiện vào đúng thời điểm ấy: Lúc ai cũng mệt, cũng cần một lý do để dừng lại, dù chỉ trong chốc lát.

Khi Tết trở thành một danh sách việc cần hoàn thành

Những ngày cận Tết, danh sách việc phải làm luôn dài. Dọn nhà, mua sắm, chuẩn bị quà cáp, đi thăm họ hàng. Nhìn từ bên ngoài, Tết giống như một chuỗi nghĩa vụ nối tiếp nhau. Nhưng phía sau những việc tưởng như lặp lại ấy là một mong muốn rất rõ ràng: Giữ những khoảnh khắc gia đình trọn vẹn, đủ đầy bên nhau, cho những mối quan hệ không bị đứt quãng thêm một năm nữa.

Người lớn tuổi thường không nói nhiều về điều này. Họ chỉ hỏi những câu rất đơn giản: “Năm nay ai về, ai không về”, “Mấy giờ thì con cháu về tới”,... Những câu hỏi ấy, nếu nghe kỹ, không phải để sắp xếp công việc, mà để chuẩn bị chu toàn cho sự hiện diện của đầy đủ mọi người xoay quanh một chiếc bàn ăn.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên có đôi lúc, mâm cơm sum vầy trở nên thiếu vắng khi có một vài thành viên bận rộn không về kịp, cũng có thể vì một người đã đi xa. Khi ấy, bữa cơm vẫn được nấu như mọi năm, món ăn vẫn quen thuộc nhưng cảm giác thì khác đi rất nhiều.

“Tới lúc thiếu một người, mới thấy một bữa cơm đông đủ quý thế nào”.

Câu nói ấy không mang tính hoài niệm, mà giống một sự thật hiển nhiên, chỉ là ta thường nhận ra nó muộn. Những bữa cơm đầy đủ tất cả thành viên từng là điều quá đỗi bình thường, đến mức không ai nghĩ phải giữ lấy. Chỉ khi một năm nào đó không còn đủ người, sự bình thường ấy mới trở thành điều không dễ có lại.

Tết, vì thế, không còn nằm ở việc dọn nhà tới đâu, nấu cỗ món gì mà quan trọng hơn cả là việc những thành viên nào sẽ có thể về đoàn viên, cùng đón khoảnh khắc năm mới chung bên gia đình. Bởi chỉ cần thiếu đi một người, không khí trong nhà cũng đã khác. Và người ta bắt đầu nhìn những lần sum họp bằng một ánh mắt trân trọng hơn.

Ảnh minh hoạ

Không phải khoảnh khắc nào cũng có thể lên kế hoạch

Những ngày cận Tết, hầu như mọi thứ đều được lên kế hoạch trước. Từ lịch dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, cho tới thời gian đi thăm họ hàng. Tết, nhìn theo cách đó, giống như một chuỗi công việc cần hoàn thành cho kịp, cho đủ và trọn vẹn.

Nhưng có một phần của Tết không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào. Đó là những khoảng thời gian trôi rất chậm, không báo trước, không có mục tiêu rõ ràng. Những buổi sáng cả nhà cùng ngồi uống cà phê, trò chuyện về những điều đã qua, những gì sắp tới. Những buổi chiều ai cũng ở nhà, không đi đâu, chỉ cần biết rằng hôm nay không ai phải vội rời đi.

Tết xuất hiện chính trong những lúc như thế. Khi sự hiện diện của mỗi thành viên trở thành điều tự nhiên, it nhất trong vài ngày Tết, gia đình được ở cùng một nơi, mà không bị kéo đi bởi công việc hay những lịch trình khác.

Có những điều chỉ có thể xảy ra khi ta thật sự có mặt. Không phải đến cho đủ, mà ở lại đủ lâu. Không phải để làm gì, mà để cùng nhau trải qua thời gian. Khi đó, không ai vội vàng, chỉ là cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện phiếm, thậm chí việc lặp lại những chuỗi câu hỏi mà tụi trẻ vốn thường rất sợ cũng trở thành một điều đặc biệt.

Chúng ta vẫn thường dành những lời chúc cho tương lai, cho những điều chưa tới: Năm mới tốt hơn, công việc suôn sẻ hơn, mọi thứ ổn định hơn,... Nhưng Tết nhắc ta về một điều rất khác rằng hiện tại mới là thứ không thể chờ đợi.

Ảnh minh hoạ

Tháng năm nghe thì dài, nhưng số lần được đón Tết cùng nhau không nhiều như ta vẫn nghĩ. Mỗi cái Tết trôi qua là một lần đời sống âm thầm đổi khác. Có người bận hơn, có người yếu hơn, có người không còn kịp trở về như trước. Và không phải lúc nào ta cũng nhận ra những thay đổi ấy ngay lập tức.

Vì thế, có lẽ điều đáng giá nhất trong Tết không nằm ở những điều ta cầu mong, mà ở những phút giây ta đang có. Khi mọi người còn ngồi cạnh nhau, còn ăn bữa cơm sum vầy đoàn viên, còn có thể chậm lại mà không thấy sốt ruột. Khi có thể ngắm nhìn những gương mặt thân thương, không bỏ lỡ những khoảnh khắc dù rất nhỏ hay bị phân tâm bởi những bộn bề khác.

Tết này, nếu có một điều để giữ lại, thì đó chính là: Cầu gì hơn phút giây này bên nhau.

Ảnh minh hoạ

Tháng năm nghe thật dài, nhưng có bao giờ bạn chợt nhận ra, số lần chúng ta được đón Tết cùng nhau thực ra rất hữu hạn. Tết đến rồi đi thật nhanh, mỗi người lại trở về với nhịp sống riêng, những lịch trình khác nhau, những thành phố khác nhau, và vô vàn đổi thay theo từng ngã rẽ cuộc đời. Vì vậy, Tết này, Nestlé mong mỗi chúng ta biết trân quý hơn những giây phút đang có, bởi hiện tại chính là điều quý giá nhất ta có thể nắm giữ. Trong từng khoảnh khắc sum vầy ấy, Nestlé đồng hành cùng bạn bằng chất lượng tốt nhất gửi gắm trong từng sản phẩm, để mỗi bữa ăn ấm áp, mỗi lần nâng ly, mỗi phút quây quần bên người thân yêu đều trở thành ký ức đáng gìn giữ - bởi Tết quý nhất là khi ta thật sự bên nhau trong từng phút giây hiện tại. Tết này, cùng Nestlé gửi trao lời chúc và cùng người thân yêu sống trọn lời chúc ấy HÔM NAY, qua chương trình “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” tại website bạn nhé!



