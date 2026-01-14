Cô gái 33 tuổi sống một mình khiến tôi "đứng hình": 3 năm để dành gần 1 tỷ đồng chỉ bằng 6 thói quen nhỏ

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó đoán: lương không tăng bao nhiêu, giá cả leo thang, việc “để dành được tiền” với nhiều người trẻ gần như trở thành chuyện xa xỉ. Không ít người sống trọn năm chỉ xoay quanh… chờ lương về.

Vì thế, khi nghe câu chuyện về một cô gái 33 tuổi sống một mình ở Quý Châu, tiết kiệm được 280.000 nhân dân tệ chỉ trong 3 năm - tương đương gần 1 tỷ đồng Việt Nam - tôi thật sự choáng váng. Không phải vì cô ấy làm công việc thu nhập "khủng", mà vì cách sống quá tỉnh táo và kỷ luật.

Cô sống tại một thành phố hạng hai, sinh hoạt độc lập, không phụ thuộc gia đình. Toàn bộ số tiền tiết kiệm này đến từ 6 thói quen rất đời thường, nhưng nếu nhìn lại, nhiều người trẻ đang làm ngược lại mỗi ngày.

1. Không tích trữ hàng hóa chỉ vì đang giảm giá

Khuyến mãi, mua nhiều giảm nhiều, tặng quà kèm theo… nghe lúc nào cũng có lý. Nhưng cô gái này tuyệt đối không tích trữ.

Nguyên tắc của cô rất đơn giản: Chỉ mua khi thật sự sắp dùng, không mua cho tương lai mơ hồ.

Cô không chất đầy nhà giấy vệ sinh, nước giặt hay đồ khô chỉ vì mua bây giờ rẻ hơn. Kết quả là không tốn tiền cho những thứ chưa chắc đã cần, nhà gọn, ví nhẹ đầu hơn rất nhiều.

2. Gần như không gọi đồ ăn mang về

Với nhiều người trẻ, đồ ăn giao tận nơi và trà sữa là “niềm an ủi tinh thần”. Nhưng với cô, đó là khoản chi dễ trôi tiền nhất.

Một lần gọi đồ ăn hiếm khi chỉ dừng ở một đơn. Thường kéo theo nước uống, đồ tráng miệng, rồi lướt siêu thị online “tiện tay mua thêm”. Cô chọn cách tự nấu ăn tại nhà, đi chợ đều đặn, ăn đơn giản nhưng chủ động.

Tiền tiết kiệm được không chỉ là vài chục nghìn mỗi bữa, mà là một khoản lớn mỗi tháng - chưa kể cảm giác yên tâm về vệ sinh và sức khỏe.

3. Ưu tiên phương tiện công cộng

Đi taxi, tự lái xe đi làm có thể “tiện”, nhưng chi phí mỗi tháng có thể ngốn vài triệu đồng.

Cô gái 33 tuổi này kiên trì dùng xe buýt, tàu điện. Mỗi lượt di chuyển chỉ vài nghìn đồng, cộng cả ngày cũng không đáng bao nhiêu. Với mức thu nhập không quá cao, giữ chi phí đi lại thấp là cách cô bảo vệ khoản tiết kiệm dài hạn.

4. Tập thể dục không tốn tiền

Không thẻ phòng gym đắt đỏ, không mua máy móc tập luyện tại nhà.

Cô chạy bộ dưới khu nhà, tập giãn cơ, vận động ngoài trời. Vừa duy trì sức khỏe, vừa không phát sinh thêm chi phí cố định mỗi tháng. Quan trọng hơn, thói quen này bền vững, không bỏ giữa chừng vì tiếc tiền thẻ tập.

5. Quay lại với xà phòng bánh

Trong nhà cô không có cả “rừng” sản phẩm tẩy rửa. Giặt đồ, rửa tay, thậm chí tắm - xà phòng bánh là đủ.

Một bánh xà phòng dùng được rất lâu, giá rẻ, ít mùi, ít quảng cáo. Cô không chạy theo xu hướng viên giặt, nước giặt tạo hương, sản phẩm “đa công dụng” giá cao. Chỉ riêng khoản này, mỗi năm cũng tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.

6. Dọn dẹp thường xuyên để… không muốn mua sắm

Đây là thói quen “đắt giá” nhất.

Cô dọn dẹp nhà cửa định kỳ, giữ tủ quần áo gọn gàng, chỉ để lại những món vừa người - dễ phối - mặc thường xuyên. Khi tủ đồ gọn, ham muốn mua sắm giảm đi rõ rệt. Không còn cảm giác “thiếu đồ để mặc”, không mua thêm chỉ vì thấy đẹp.

Cô nói: Quần áo không cần nhiều, chỉ cần đủ và hợp.

Tiết kiệm gần 1 tỷ đồng không phải vì keo kiệt

Điều khiến tôi thật sự ghen tị không nằm ở con số gần 1 tỷ đồng sau 3 năm, mà ở sự tỉnh táo trong từng quyết định chi tiêu.

Cô gái 33 tuổi này không sống khổ. Cô chỉ không tiêu tiền cho những thứ khiến cuộc sống không tốt hơn.

Và có lẽ, trong thời buổi kinh tế nhiều áp lực như hiện nay, bài học lớn nhất từ câu chuyện này là: Muốn có tiền để dành, đôi khi không cần kiếm thêm - chỉ cần bớt tiêu sai.