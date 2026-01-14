Cô gái nhờ CĐM "ai rảnh tới giúp mổ heo ăn Tết", hơn 4.000 người tới góp vui, địa phương tranh thủ "mở lễ hội du lịch"

Câu chuyện ở Hợp Xuyên (Trùng Khánh, Trung Quốc) mấy ngày qua là một ví dụ rất rõ về việc “một người” có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lớn đến mức nào trên mạng xã hội. Nhân vật chính là một nữ blogger Douyin có biệt danh “Daidai" trở thành tâm điểm của một sự kiện đông đúc như hội làng chỉ từ một lời nhắn nhờ giúp đỡ.

Khởi đầu của mọi thứ khá đơn giản. Vì bố đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, gia đình không còn đủ lực để tự “giữ heo” khi mổ thịt ăn Tết, Daidai đăng một video kêu gọi mọi người đến hỗ trợ vào ngày 11/1: "Gia đình tôi sẽ mổ hai con lợn vào ngày 11 tháng 1. Có ai muốn giúp tôi giữ lợn không? Tôi sẽ đãi mọi người ăn cỗ luôn! Bố tôi đã già yếu rồi, tôi sợ ông ấy không thể giữ được lợn nữa.". Những lời mời kiểu “nhà có việc, ai rảnh ghé giúp” vốn quen thuộc ở nông thôn Trung Quốc, nhưng khi được đưa lên nền tảng video ngắn, nó lập tức chạm đúng tâm lý tò mò, thích trải nghiệm và “đi cho biết” của rất nhiều người.

Điều Daidai không ngờ là video này lan truyền cực nhanh. Theo ghi nhận, clip được đăng từ ngày 9/1 và sớm đạt khoảng 180.000 lượt thích; cô còn lập 5 nhóm chat để trao đổi thông tin và các nhóm đã “đầy” chỉ sau một đêm (mỗi group chỉ giới hạn tối đa 1000 thành viên). Từ ngày 10/1, đã có xe bắt đầu đổ về làng, biển số không chỉ trong Trùng Khánh mà còn từ các tỉnh, thành khác. Sự háo hức ấy không dừng ở “xem cho vui” mà chuyển sang hành động thật: chạy xe đến tận nhà, hỏi thăm đường, tìm chỗ đỗ, nhập vào dòng người đang hướng về một bữa cỗ mổ heo ăn Tết.

Đến ngày 11/1, lời kêu gọi “đến giữ heo” đã biến thành một cuộc tụ họp đông đến mức vượt xa sức chứa của một gia đình bình thường. Bữa ăn ban đầu dự tính nhỏ nhanh chóng “phình” ra: phía gia đình chuẩn bị khoảng 15 bàn, nhưng sau đó tiếp tục phát sinh thêm; buổi chiều có thời điểm bày hơn 30 bàn, và khu vực trước nhà tụ khoảng 600–700 người. Con số này nói lên một điều: khi một sự kiện đời thường được cộng đồng mạng “chọn”, nó sẽ tự tăng quy mô theo nhịp lan truyền mà người trong cuộc gần như không còn kiểm soát được.

Điểm thú vị là đám đông này không chỉ đến để “ăn ké”. Không khí tại chỗ, theo mô tả, giống một buổi hội làng tự phát: người thì phụ nhóm lửa, người sơ chế, người rửa rau, người lo nấu nướng; ai có gì góp nấy, tạo thành một “dây chuyền” hậu cần tự vận hành. Chính sự tự nhiên ấy làm nên sức hút: nó không giống một sự kiện quảng bá được dựng sẵn, mà giống một ngày Tết được “mở cửa” cho người lạ cùng chia sẻ.

Rất nhiều người tới nhà Đaiai vì tò mò

Tuy nhiên, khi lượng người đổ về quá đông, câu chuyện không còn đơn giản là một bữa cơm gia đình. Các lực lượng địa phương phải vào cuộc để đảm bảo trật tự và an toàn, trong đó có công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ hướng dẫn đỗ xe, giữ trật tự. Đây là phần “mặt trái” của viral: chỉ cần một điểm nghẽn giao thông, một va chạm nhỏ, hay một sự cố an toàn thực phẩm, sự hào hứng có thể biến thành khủng hoảng.

Ở một diễn biến khác, khối văn hóa – du lịch Hợp Xuyên cũng phản ứng rất nhanh. Họ không chỉ theo dõi mà còn hỗ trợ “đón dòng người”, phát đặc sản địa phương như bánh đào phiến và tặng vé tham quan danh thắng Điếu Ngư Thành để người đến dự có thêm hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, phía khối văn hóa – du lịch Hợp Xuyên cũng lên tiếng rằng sự việc không phải “hợp tác dàn dựng để tạo viral”, và cho biết đang họp bàn để tìm cách tiếp nhận lượng quan tâm quá lớn. Nói cách khác, họ cố gắng chuyển một tình huống bùng phát bất ngờ thành một trải nghiệm “có tổ chức hơn”, giảm rủi ro và tận dụng được hiệu ứng truyền thông.

Khối văn hóa du lịch địa phương tặng miễn phí đặc sản và cả vé vào cổng khu du lịch cho khách tới nhà Daidai

Các con số thống kê phần nào cho thấy mức độ “khủng” của làn sóng này. Chỉ trong hai ngày 11–12/1, livestream liên quan nhận tổng khoảng 33,045 triệu lượt thả tim, lượt xem vượt 30 triệu; lượng người đến tham gia trực tiếp được ước tính hơn 4.000 lượt. Với quy mô ấy, một câu chuyện nhỏ ở thôn quê đã trở thành sự kiện thu hút chú ý toàn quốc, kéo theo giao thông, an ninh, du lịch và cả hình ảnh địa phương cùng được mở rộng.

Sau cùng, điều đọng lại không chỉ là sự náo nhiệt. Câu chuyện của Daidai cho thấy sức mạnh của mạng xã hội nằm ở chỗ nó có thể biến một mong muốn rất đời thường “nhà có việc, muốn đông vui một lần” thành hiện thực theo cách không ai lường trước. Và khi đám đông đã thực sự xuất hiện, điều quan trọng nhất không phải là “viral thêm bao nhiêu”, mà là quản trị rủi ro, giữ an toàn, và để sự ấm áp của một bữa cơm ngày Tết không bị lấn át bởi hỗn loạn.

Theo Xinhuanet