Vợ đề xuất biếu Tết ngoại 20 triệu, nhà nội 0 đồng, chồng gắt: Hóa ra người giàu phải thua thiệt?

*Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao.

Dịp Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian ấm áp nhưng cũng dễ nảy sinh “tranh cãi tài chính” trong nhiều gia đình trẻ. Câu chuyện của chị Hiểu Lan và chồng là anh Tần Trần đang gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, khi hai vợ chồng quyết định biếu Tết nhà ngoại nhiều tiền hơn nhà nội.

Ảnh minh họa.

Chị Hiểu Lan, nhân viên văn phòng tại một công ty công nghệ, sống cùng chồng tại một căn hộ nhỏ ở Thâm Quyến. Lương hai vợ chồng không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống. Nhà ngoại của chị ở quê, khó khăn hơn nhiều. Mẹ chị vừa bệnh, không có lương hưu và sống nhờ vườn tược cùng sự giúp đỡ của con cái. Trong khi đó, bố mẹ chồng chị sống ở thành phố, điều kiện khá giả, thậm chí thuê người giúp việc quanh năm.

Khi Tết gần kề, Hiểu Lan đề xuất: “Năm nay mình biếu ngoại 5,3 nghìn nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) để mẹ có tiền chi tiêu Tết và thuốc thang. Còn nhà nội thì mình mua quà, phụ nấu nướng thôi không biếu tiền mặt".

Tuy nhiên, chồng chị - Tần Trần thẳng thắn phản đối. Anh nói: “Nếu muốn biếu thêm, thì từ tiền của em tự trích hoặc khoản để dành chung của hai vợ chồng. Thế như ý em là bây giờ người giàu hơn phải thua thiệt?”

Cuộc tranh luận kéo dài nhiều ngày. Hiểu Lan muốn chăm lo cho mẹ già, Tần Trần lo “công bằng” và tránh mâu thuẫn với gia đình nội. Cuối cùng, Hiểu Lan vẫn quyết định biếu ngoại tiền nhà ngoại từ khoản tiết kiệm cá nhân, còn nhà nội được mua quà và phụ giúp nấu nướng Tết. Song, cũng từ đây mâu thuẫn vợ chồng cô căng thẳng.

Bố mẹ chồng Hiểu Lan vẫn chưa biết chuyện, chồng cô là con một nên Tết năm nào cô cũng phải sang nhà nội trước để phụ chuyện nấu ăn, dọn dẹp. "Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, bây giờ kinh tế khó khăn, tiền thì có hạn. Hơn nữa, mẹ tôi ở quê lâu lâu mới có điều kiện phụ giúp bà, chứ mẹ chồng ở ngay đây, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn mua đồ, có gì đẹp vẫn mua biếu bố mẹ", Hiểu Lan chia sẻ thêm.

Vợ chồng căng thẳng, cãi vã. Ảnh minh họa.

Câu chuyện không chỉ là tiền Tết

Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng. Nhiều người cho rằng Hiểu Lan đúng, bởi nhà ngoại khó khăn hơn, mẹ già bệnh tật, tiền biếu Tết là để chăm sóc người thân thực sự cần.

Đây là nghĩa cử hiếu thảo và thể hiện tình cảm gia đình, điều mà nhiều gia đình trẻ coi trọng hơn “công bằng tuyệt đối”. Trong khi đó, một bộ phận lại ủng hộ Tần Trần, bởi trong phong tục Tết, đặc biệt với con một, sự công bằng giữa hai bên gia đình cũng quan trọng. Nếu quá thiên vị, tiền biếu Tết dễ khiến gia đình nội cảm thấy bị bỏ rơi hoặc gây ra mâu thuẫn về sau.

Câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi về quyền quyết định chi tiêu và độc lập tài chính của vợ chồng. Ai nắm tiền, ai có quyền quyết định chi tiêu, và tiền Tết nên coi là “tiền cá nhân” hay “tiền chung” là vấn đề không dễ trả lời. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng, vợ chồng trẻ nên thỏa thuận trước về ngân sách Tết, minh bạch với nhau, tránh để vấn đề tiền bạc trở thành nguồn cơn tranh cãi.

Hiểu Lan cho biết mẹ ở quê bị bệnh, lại không có lương hưu nên muốn dành tiền biếu mẹ nhiều hơn.

Chuyện biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội không còn hiếm trong các gia đình hiện đại, đặc biệt là những gia đình trẻ sống xa quê và phải tự cân đối tài chính. Thực tế, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhu cầu và áp lực về kinh tế cũng khác nhau, nên việc so sánh “công bằng tuyệt đối” đôi khi không thực tế.

Một cách tiếp cận tinh tế là minh bạch nguồn tiền: nếu khoản tiền biếu ngoại là từ tiết kiệm cá nhân của vợ, điều này vừa thể hiện hiếu thảo, vừa tránh tạo cảm giác bất công đối với nhà nội. Việc giải thích rõ ràng lý do, hoàn cảnh và nguồn tiền trước khi quyết định cũng giúp các bên hiểu và đồng thuận, giảm nguy cơ mâu thuẫn.

Ngoài ra, biết cách phân chia các hình thức thể hiện tình cảm cũng quan trọng. Tiền mặt không phải là tất cả; gia đình nội có thể nhận quà Tết, sự hỗ trợ trong việc nấu nướng, chăm sóc sức khỏe, hoặc những hành động cụ thể khác. Những cử chỉ này vừa giữ được tấm lòng hiếu kính, vừa tránh tạo ra khoảng cách về tài chính giữa hai bên. Đây là cách để người trẻ cân bằng giữa nghĩa vụ với cha mẹ và trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.

Cuối cùng, việc thảo luận trước với cả hai bên gia đình về mong muốn, nhu cầu, khả năng chi trả và cách thể hiện tình cảm cũng là điều cần thiết. Khi các bên hiểu hoàn cảnh thực tế và được lắng nghe, họ dễ cảm thông hơn, và việc chi tiêu Tết sẽ trở thành biểu hiện của tình cảm, sự quan tâm, thay vì trở thành nguồn gốc xung đột.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề biếu nội - biếu ngoại nêu trên?