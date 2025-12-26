Nữ giám đốc độc thân sống trong căn hộ 90m2, thuê thêm căn 35m2 mở quầy bar mini mời hàng xóm đến xập xình

Ở Thượng Hải - thành phố sôi động bậc nhất Trung Quốc, nơi đất chật người đông và giá nhà "trên trời", có một nữ CEO chọn cách sống độc thân siêu chất: sở hữu căn nhà 90m2 ngay trung tâm, sống cùng hai con mèo và một chú chó, nhà cửa chật kín đồ sưu tầm nghệ thuật đắt tiền nhưng vẫn thấy... hạnh phúc ngập tràn!

Quách Vĩ.

Đó chính là Quách Vĩ - CEO của một công ty chuyên về thiết kế nội thất, và hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân đúng nghĩa "sống cho mình".

Quách Vĩ sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, từng thử qua đủ nghề: thợ làm tóc, người mẫu, diễn viên, thiết kế thời trang, bartender, thậm chí DJ... nhưng chẳng cái nào khiến cô thực sự "mê".

Đến ngoài 20 tuổi, cô mới nhận ra đam mê thật sự: ngắm cửa sổ nhà người khác và tò mò bên trong được bài trí thế nào. Thế là bất chấp đang học đại học giữa chừng, Quách Vĩ chuyển chuyên ngành, lao đầu vào học thiết kế nội thất. Năm 25 tuổi, cô mở công ty riêng ở Điền Tử Phường (Tianzi Fang) - khu nghệ thuật siêu hot lúc bấy giờ.

Bây giờ, sau hơn chục năm nỗ lực, Quách Vĩ đã sở hữu căn nhà 90m2 ngay trung tâm thành phố, đi bộ chỉ 10 phút là tới công ty. "Ở Thượng Hải mà tìm được chỗ gần chỗ làm, gần trung tâm thế này thật sự quá hiếm, dù nhỏ nhưng tôi siêu hài lòng!", cô chia sẻ.

Căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách kèm ban công nhỏ nhưng lại là "tổ ấm" của Quách Vĩ cùng hai chú mèo lâu năm và chú chó Đa Cát. Không gian tuy chật nhưng lúc nào cũng đầy ắp năng lượng tích cực nhờ những món đồ sưu tầm "xịn sò".

Nhà Quách Vĩ đúng kiểu "nhà càng nhỏ càng phải thay đổi thường xuyên"! Cô dùng nội thất dễ di chuyển, thỉnh thoảng dọn cả giường lớn ra phòng khách để biến phòng khách thành phòng ngủ, chỉ để thay đổi tâm trạng!

Chia sẻ trên tờ Sina, Quách Vĩ cho biết bản than chọn sách là "linh hồn" của căn nhà: từ tạp chí, sách nghệ thuật, ẩm thực đến sách giáo khoa cũ, tất cả đều được sưu tầm từ nhỏ. Tủ sách như một "thế giới nhỏ" chứa đựng bao điều đẹp đẽ của cuộc sống.

Nhà có rất nhiều tủ để sách.

Phòng khách treo tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Ban công chỉ 3m2 nhưng Quách Vĩ biến thành khu vườn mini xanh mướt, dù xung quanh toàn cao ốc và xe cộ.

Còn khu ăn uống có chiếc ghế xanh lam siêu đắt, nhưng lại là "tác phẩm phá hoại" yêu thích của 2 con mèo, cô cười bảo đó là "sáng tạo riêng" của chúng.

Điểm đặc biệt nhất trong căn nhà phải kể tới các món đồ được Quách Vĩ sưu tầm. Từ bình hoa sứ thời Tống màu sắc "cao cấp không tái tạo nổi", tranh tường fresco Ý do bạn tặng, tranh thủy mặc kết hợp tượng Phật mạ vàng, đến violin sáng tạo của nghệ sĩ, gốm Hàn Quốc...

Mọi thứ đều từ các thời đại, quốc gia khác nhau nhưng phải là thứ cô cực kỳ yêu thích mới được "nhập cư". "Mua sắm là phần thưởng tự tặng cho sự nỗ lực làm việc của mình. Bạn bè khuyên bớt mua kẻo nhà đầy, nhưng tôi thấy đó là động lực đấy!", Quách Vĩ thẳng thắn.

Quách Vĩ sưu tầm rất nhiều đồ cổ trong căn nhà.

Từ nhỏ đã mê sưu tầm nhờ ông ngoại và bố - cả hai đều là "fan cứng" đồ cổ, Quách Vĩ coi việc mua đồ như quá trình trưởng thành. Cô còn dùng hết đồ sưu tầm trong sinh hoạt hàng ngày, không để "nằm im" trong tủ.

Vì nhà nhỏ, nhưng lại muốn có chỗ cho bạn bè ghé thăm, tụ họp nên Quách Vĩ đã thuê căn nhà cũ 35m² ngay dưới tòa nhà, biến thành quán bar mini siêu xinh. Nơi được cô coi như "phòng khách thứ hai" để mời bạn bè, thậm chí các cô chú hàng xóm cũng hay ghé.

Quán có bếp nhỏ, quầy bar, tủ rượu, chen chút chút là ngồi đông vui. Nhờ quán bar này, Quách Vĩ quen thêm bao người thú vị trong khu phố.

Chia sẻ thêm về lựa chọn cuộc sống độc thân của mình, Quách Vĩ cho biết bản thân thấy rất bình thường, bởi từ nhỏ đã độc lập, bố mẹ thoáng tính, mẹ còn dặn: "Đừng lấy người khiến con không vui". Giờ đây, ở độ tuổi đẹp nhất, Quách Vĩ khẳng định: "Tôi đang sống rất hạnh phúc, hưởng thụ công việc, môi trường sống và bạn bè xung quanh". Không chồng con nhưng có mèo chó, đồ nghệ thuật và cộng đồng ấm áp.