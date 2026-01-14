Đã đến lúc bình thường hóa việc một người 35 tuổi, mọi thứ đều okela và chưa kết hôn

Tôi năm nay 35 tuổi, có bằng Thạc sĩ, công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình cũng không tệ. Trong mắt người ngoài, tôi hẳn là kiểu người “điều kiện cũng ổn”. Nhưng thực tế là tôi vẫn độc thân, và xung quanh tôi cũng có không ít bạn bè cùng tuổi chưa kết hôn. Nhiều người hỏi chúng tôi: “Sao các anh/chị vẫn chưa lấy vợ/chồng?”.

Thật ra, những người đến độ tuổi này vẫn còn độc thân, phần lớn đều có vài điểm chung. Hôm nay, tôi muốn dựa trên trải nghiệm của bản thân để nói về trạng thái thật sự của những người chưa kết hôn xung quanh tôi, có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu vì sao rất nhiều người đến 30 - 35 tuổi vẫn chưa bước vào hôn nhân.

1. Không phải không muốn cưới, mà là không muốn cưới cho xong

Nếu có ai nói rằng tôi hoàn toàn không muốn kết hôn thì không đúng. Đa số chúng tôi vẫn có kỳ vọng với hôn nhân, chỉ là khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế khiến người ta không dám dễ dàng bước vào.

Rất nhiều bạn bè xung quanh tôi, kể cả bản thân tôi, khi còn trẻ đều từng yêu đương. Lý do chia tay thường là khác biệt quan điểm sống, giao tiếp khó khăn, áp lực cuộc sống quá lớn hoặc tệ hơn thì bị phản bội.

Đến hơn 30 tuổi, sau khi đã trải qua vài mối quan hệ và chứng kiến đủ nhiều ví dụ xung quanh, chúng tôi hiểu rằng hôn nhân không phải để làm hài lòng gia đình hay xã hội, mà là để tìm một người thật sự phù hợp. Không phải không muốn cưới, mà là không muốn cưới cho xong.

Tôi có một người bạn từng quen bạn gái vài năm trước, gia đình hai bên đều rất hài lòng, thúc giục kết hôn. Nhưng anh ấy luôn cảm thấy hai người giao tiếp không trôi chảy, giá trị sống cũng có khác biệt, cụ thể là khi gặp vấn đề đối phương quan tâm đến khía cạnh vật chất.

Cuối cùng, sau một thời gian do dự, anh ấy vẫn chọn chia tay. Sau đó anh nói: “Không phải không thích cô ấy mà là tôi biết cuộc hôn nhân như vậy rất khó bền lâu.”

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Với nhiều người 35 tuổi vẫn độc thân, điều kiện để kết hôn không phải là “đến tuổi rồi”, mà là “gặp đúng người”. Nếu chưa gặp, chúng tôi thà chọn độc thân.

(Ảnh minh hoạ)

2. Áp lực kinh tế khiến người ta chần chừ

Nếu ở tuổi 20, tình yêu mang nhiều tính bốc đồng, thì đến hơn 30 tuổi, những cân nhắc thực tế trở nên quan trọng hơn rất nhiều.

Nền tảng kinh tế là một vấn đề rất thật. Dù ai cũng có công việc khá ổn, nhưng áp lực mua nhà, nuôi con ở các thành phố lớn vẫn không hề nhỏ. Kết hôn đồng nghĩa với trách nhiệm, không chỉ cho 2 người mà còn cho cả 2 gia đình phía sau.

Một đồng nghiệp của tôi, thu nhập khoảng 400.000 tệ/năm (khoảng 1,5 tỷ đồng), nghe thì rất tốt, nhưng sống ở thành phố lớn, anh vẫn vừa trả góp tiền nhà vừa tích cóp tiền, muốn chuẩn bị cho bản thân và gia đình tương lai một cuộc sống tốt hơn. Anh nói với tôi: “Không phải không muốn cưới, mà là tôi chưa sẵn sàng. Tôi luôn thấy trạng thái hiện tại của mình chưa đủ để mang lại cảm giác an toàn cho người khác” .

Thứ khiến người ta do dự không phải là hôn nhân, mà là trách nhiệm phía sau nó. Khi chưa chuẩn bị đủ, họ thà chăm sóc tốt cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ đến hôn nhân.

Nhìn theo hướng này, chẳng phải những người 35 tuổi độc thân chúng tôi cũng khá đáng tin sao? Thực sự là chúng tôi rất có trách nhiệm.

3. Càng độc thân nhiều năm càng thận trọng

Có câu nói rất đúng: “Độc thân càng lâu, càng khó bước vào một mối quan hệ”.

Ở tuổi 20, nhiều người yêu đương chỉ cần thích là đủ. Nhưng đến 35 tuổi, đã quen với cuộc sống một mình, việc yêu và kết hôn trở thành quyết định cần cân nhắc rất kỹ.

Độc thân lâu rồi, chúng tôi có nhịp sống riêng, quen ở một mình, quen với tự do. Khi để một người khác bước vào cuộc sống của mình, sẽ cần rất nhiều sự điều chỉnh.

Một người bạn của tôi từng trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến hôn nhân. Sau đó cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống độc thân: đi du lịch một mình, tập gym, học tập, cuộc sống rất đầy đặn. Giờ nếu bước vào một mối quan hệ, cô phải đặt nhiều câu hỏi: “Người này có thật sự bước vào được cuộc sống của mình không? Chúng tôi có thể đồng hành với nhau đến hết cuộc đời hay không?”.

Nhiều khi, độc thân không phải là lựa chọn có chủ ý, mà là sau khi quen một mình rồi, việc bước vào mối quan hệ trở nên cần thận trọng hơn. Nói chúng tôi già cũng được, nói chúng tôi buông xuôi cũng không sao, thậm chí nói chúng tôi kén chọn cũng được. Thực ra, chúng tôi tự biết yêu cầu của mình không cao, chỉ là những người thật sự tốt, thật sự khiến chúng tôi rung động… quá ít.

(Ảnh minh hoạ)

4. Sự thay đổi trong quan niệm xã hội giúp con người có nhiều lựa chọn hơn

Trước đây, đàn ông lẫn phụ nữ 30 - 35 tuổi chưa kết hôn thường bị xem là “có vấn đề”. Nhưng hiện nay, quan niệm xã hội đã thay đổi, ngày càng nhiều người chấp nhận những lựa chọn sống khác nhau.

Thế hệ chúng tôi lớn lên cùng internet, thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, hiểu rằng hôn nhân không phải là lời giải duy nhất của cuộc đời. Nhiều người dành thời gian để nâng cao bản thân, phát triển sự nghiệp, theo đuổi sở thích, thay vì xem kết hôn là mục tiêu duy nhất.

Một người em họ 33 tuổi của tôi vẫn độc thân, nhưng có sự nghiệp ổn định, sở thích phong phú: cuối tuần leo núi, chạy bộ, học nhiếp ảnh, cuộc sống rất trọn vẹn. Cô từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Kết hôn dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu không gặp được người phù hợp, một mình tôi vẫn có thể sống rất ổn".

Trước kia, kết hôn gần như là lựa chọn bắt buộc. Còn bây giờ, nó trở thành một lựa chọn. Xung quanh chúng tôi có bạn đã lập gia đình, cũng có người chưa, mỗi người một cách sống, không ai chắc chắn hạnh phúc hơn ai.

Chỉ cần sống tốt cuộc đời mình, kết hôn cũng có thể hạnh phúc, không kết hôn cũng có thể hạnh phúc.

5. Thật ra, chúng tôi không hề bài xích hôn nhân

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: những người 30 - 35 tuổi chưa kết hôn không phải là ghét hôn nhân. Ngược lại, chúng tôi vẫn tin vào tình yêu, tin vào sự tốt đẹp của hôn nhân, chỉ là hy vọng nó được xây dựng trên sự phù hợp thật sự và sự chuẩn bị đầy đủ.

Nếu gặp được đúng người , chúng tôi vẫn sẵn sàng kết hôn, sẵn sàng gánh trách nhiệm, sẵn sàng vun đắp mối quan hệ. Nhưng nếu chưa gặp, chúng tôi cũng sẽ không vì tuổi tác hay ánh nhìn của người khác mà ép mình bước vào một cuộc hôn nhân không phù hợp.

Kết hôn không phải nhiệm vụ, nó là lựa chọn. Cuộc đời có nhiều cách sống: hôn nhân là một, độc thân cũng là một. Quan trọng không phải làm theo kỳ vọng xã hội, mà là tìm được cách sống khiến mình an tâm và hạnh phúc.

Vì vậy, nếu xung quanh bạn có người 30 - 35 tuổi vẫn chưa kết hôn, xin đừng vội gắn nhãn “kén chọn” hay “có vấn đề”. Có thể họ chỉ đang cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn với tương lai của mình.

Suy cho cùng, 35 tuổi chưa kết hôn không phải là thất bại, cũng không phải từ bỏ, chỉ là mỗi giai đoạn cuộc đời có nhịp điệu và lựa chọn khác nhau. Mỗi người một tốc độ, điều quan trọng là tìm được cách sống khiến bản thân thật sự thoải mái.

Nếu một ngày nào đó gặp được người phù hợp, chúng tôi vẫn sẵn sàng nắm tay nhau đi tiếp. Còn trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi chọn sống tốt cuộc đời của mình.

Hôn nhân là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Mong rằng tất cả mọi người, dù độc thân hay đã kết hôn, đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.