Người đàn ông Hà Nội gánh nợ 2 tỷ cho nhà vợ, nhận thêm "cặp sừng" sau 10 năm kết hôn

Một mình đi làm trả nợ 2 tỷ cho bố vợ rồi bị vợ phản bội vì: “Anh quá bận đi làm”

Đây là câu chuyện có thật của một người đàn ông U40 đang sống tại Hà Nội, đã kết hôn 10 năm. Chia sẻ giấu mặt trong chương trình Bài Học Cuộc Sống, anh khiến nhiều người vừa thương vừa tức vì vấn đề mà anh gặp phải trong chuyện hôn nhân.

Theo đó, người đàn ông cho biết trong khoảng 10 năm kết hôn thì anh dành tới 7 năm để đi làm nhiều công việc, một mình lo toan trả nợ hộ gia đình vợ. “Hồi mới cưới, bố vợ tôi là một người ham mê cờ bạc, cũng muốn làm giàu nhanh nên nghe theo người ta đầu tư nhiều thứ.

Sau đó tiền không thấy đâu lại mang nợ vào người. Tổng số tiền nợ là khoảng 4 tỷ. Nhưng gia đình cũng đã gom góp bán đất đai đi được hơn 2 tỷ để trả nợ, còn khoảng 1,7 tỷ đồng thì tôi đi làm để trả vì thấy thương gia đình vợ”, anh nói.

Người đàn ông giấu mặt chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình

Trong thời gian đi làm trả nợ cho nhà vợ, anh gửi con về quê cho bố mẹ đẻ mình chăm sóc. Ở thành phố, hai vợ chồng ở nhà thuê, một mình anh đi làm 3-4 công việc để gom góp tiền nuôi gia đình, trả nợ,... Sau khoảng gần 8 năm thì anh cũng hoàn thiện xong món nợ hộ nhà vợ.

Những tưởng sẽ có cuộc sống ổn hơn sau khi trả nợ thì anh lại phát hiện vợ ngoại tình. “Trong một ngày trên đường đi làm, tôi thấy bóng của ai đó rất quen. Đi lên theo thì thấy đó là vợ mình cùng người đàn ông khác. Khi về nhà, cô ấy cũng không chối cãi mà thừa nhận. Vợ nói vì tôi qua bận đi làm, chỉ chăm chăm vào công việc từ sáng đến khuya, không để tâm đến cô ấy nên cô ấy bị cô đơn”, anh kể.

Tuy nhiên, anh cho biết bản thân vẫn còn yêu vợ nên không nghĩ đến việc ly hôn. Ngoài ra, anh cũng nhận hết lỗi về mình do bản thân đã quá tập trung vào công việc. Dẫu vậy ở hiện tại, cả hai vợ chồng vẫn chưa có thời gian để ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau nhiều hơn. Anh cũng cho hay vợ vẫn thường xuyên ra ngoài và có những mối quan hệ khác.

Chuyên gia than thở: 30 năm làm nghề tư vấn chưa gặp quá tốt nhưng không đúng chỗ như vậy!

Sau khi nghe tâm sự của người đàn ông, chuyên gia tư vấn - Tiến sĩ Đinh Đoàn cho biết vừa cảm thấy thương cũng vừa cảm thấy bực.

Chuyên gia tư vấn hỏi ngược người đàn ông: “Bạn không có suy nghĩ gì khi một người vợ ở nhà, không làm việc, không chăm con, để chồng đi làm trả nợ cho gia đình mình mà không áy náy? Thà rằng cô ấy ở nhà chăm con, lo toan việc nhà… nhưng đây không làm gì cả, chẳng nhẽ giờ bạn cũng phải bỏ hết công việc để ở nhà giữ chân cô ấy không ngoại tình?”.

Không những thế, tiến sĩ Đinh Đoàn cũng đặt ra hàng loạt những câu hỏi về chuyện tình cảm như: “Lý do yêu cô gái này?”, “Cảm thấy cô gái này có điểm gì tốt”, “Gia đình hay tính cách,... điều gì ở cô ấy khiến bạn mê đến không thể rời bỏ”,...

Song người đàn ông cho biết vì thấy thương cô gái này, thời đi học cũng được đối xử rất tốt nên giờ muốn bù đắp lại. Cũng đã từng có rất nhiều người khuyên nhủ nhưng anh vẫn khẳng định mình rất yêu vợ và không nghĩ đến chia tay.

Chuyên gia - Tiến sĩ Đinh Đoàn dành nhiều lời khuyên, tư vấn cho tình huống của người đàn ông này

Dẫu vậy, chuyên gia cho hay đôi khi đó chỉ là cảm giác lệ thuộc cảm xúc, biết là độc hại nhưng không thể dừng lại. “Tôi thấy bạn tốt nhưng lại không đúng chỗ. Ở đời khi mình làm gì đó cho ai, mình cũng muốn được ghi nhận hay đối đáp bằng lòng biết ơn. Bạn có thương bố mẹ mình không? Nuôi bạn lớn, giờ chăm con bạn nhưng bạn làm lụng chỉ để trả nợ cho nhà vợ rồi giờ ân hận vì vợ ngoại tình. Trường hợp của bạn có lẽ chỉ có thể giới thích là do kiếp trước 2 người mắc nợ nhau chứ cũng rất khó để phân tích hoàn cảnh này”.

Chuyên gia tư vấn cho rằng người không chung thủy họ có rất nhiều lý do để phản bội. Tuy nhiên, nếu người đàn ông đã mong muốn tiếp tục hôn nhân, tiến sĩ Đinh Đoàn cũng không ngăn cản mà đưa ra lời khuyên, phân tích thấu đáo.

Theo đó, chuyên gia cho biết người đàn ông có thể về quê, đón con lên để cả hai vợ chồng cùng chăm sóc. Đây cũng là cách để ông bà nội có thể nghỉ ngơi trong suốt gần 10 năm qua. Ngoài ra, tiến sĩ Đinh Đoàn cũng khuyên rằng khi không còn áp lực nợ nần, người đàn ông có thể kiếm việc cho vợ làm để tập trung tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và tính đến tương lai cho cả hai.

Nguồn: Bài học cuộc sống