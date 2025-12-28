Xoá sổ "vùng an toàn" của người nổi tiếng vướng tai tiếng năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt khi nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội và truyền thông chính thống liên tiếp bị kiểm tra, xử phạt hành chính vì các vi phạm liên quan đến quảng cáo, kinh doanh và phát ngôn công khai, hành vi thiếu chuẩn mực.

Ở thời điểm hiện tại, những trường hợp này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng việc cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, ra quyết định xử phạt và công bố rộng rãi đã tạo ra hiệu ứng xã hội rõ rệt: Sự nổi tiếng không còn là “vùng an toàn” trước pháp luật.

Phạm Thoại: Bị phạt vì chia sẻ thông tin giả mạo vụ “đại sứ nông sản”

Tháng 8/2025, theo Tiền phong, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Thoại (sinh năm 1996). Trước đó, trên các nền tảng TikTok và Facebook cá nhân, Phạm Thoại đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video tự nhận là “đại sứ chương trình Top nông sản - Nông sản về phố ‘VIETNAM OCOPEX 2025’”, kèm thông tin về phiên mega livestream nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên cả nước.

Ngay sau khi những nội dung này lan truyền, dư luận mạng xã hội đã phản ứng mạnh, cho rằng việc Phạm Thoại xuất hiện với vai trò “đại sứ” là không phù hợp. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận TikToker này đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, Công an Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Thông tin Phạm Thoại làm Đại sứ VIETNAM OCOPEX 2025 là sai sự thật (Ảnh chụp màn hình)

Thế lòng se điếu - Lòng Chát: Bị phạt vì nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Tháng 6/2025, theo VietnamNet, Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa triển khai các đợt kiểm tra đột xuất tại 27 quán ăn, cơ sở kinh doanh lòng heo và phụ phẩm thịt, trong đó có hộ kinh doanh Lòng Chát Quán (ở 268 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình). Đây là thương hiệu đăng tải video lòng xe điếu dài 40m, nhân vật chính trong clip này là Thế Lòng Se Điếu (tên thật là Ngô Quyền Thế).

(Ảnh chụp màn hình)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này khai báo hiện không kinh doanh “lòng se điếu”, chỉ bán lòng heo (ruột heo). Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu lòng heo để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như: Chì (Pb), hàn the (boric acid, borate), formol. Kết quả: Không phát hiện các chất độc hại.

Tuy nhiên, cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm như: Bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; Nhân viên chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín; Có côn trùng gây hại trong khu vực chế biến; Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Với những sai phạm này, cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt hơn 6,7 triệu đồng.

BTV Quang Minh - MC Vân Hugo - BTV Hoàng Linh: Bị phạt vì quảng cáo sữa HIUP 27 giả

Tháng 4/2025, theo Tiền phong, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử ban hành quyết định xử phạt hành chính với BTV Trần Quang Minh - MC Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân).

Cụ thể, BTV Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng vì quảng cáo sai nội dung hồ sơ công bố và sử dụng hình ảnh chuyên gia chưa xác thực. MC Thanh Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng, mức nặng hơn do gây hiểu nhầm nghiêm trọng về công dụng sản phẩm.

BTV Quang Minh và MC Vân Hugo (Ảnh chụp màn hình)

Đến tháng 7/2025, theo Dân trí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử tiếp tục ban hành Quyết định xử phạt BTV Hoàng Linh, do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Theo đó, BTV Hoàng Linh quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã được công bố; Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 sử dụng tên của bác sĩ.

MC Hoàng Linh đã bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 107,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng Linh còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do thực hiện các hành vi nêu trên là buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin.

MC Hoàng Linh trong clip quảng cáo sữa HIUP 27

Ngân Collagen: Liên tục bị kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân

Tháng 5/2025, theo báo điện tử Chính phủ, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân) quảng cáo.

Đến tháng 10/2025, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan sản phẩm và công ty Ngân Collagen với Công an TP.HCM.

Tháng 11/2025, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ra công văn khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng. Các sản phẩm được xác định gồm N-Collagen Chanh plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến plus, kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc "kẹo táo", có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Độ Mixi: PA05 - Công an TP Hà Nội làm việc về việc sử dụng shisha và phát ngôn lệch chuẩn

Tháng 9/2025, theo VietnamNet, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội có buổi làm việc với streamer Độ Mixi (Phùng Thanh Độ) về việc sử dụng shisha và phát ngôn lệch chuẩn.

PA05 đã tuyên truyền với anh về hành vi vi phạm và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng. Sau buổi làm việc, Độ Mixi tiết lộ thêm được cơ quan chức năng yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm.

Độ Mixi cũng được đọc kỹ 2 trang Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với tổ chức, cá nhân do Bộ TT&TT ban hành năm 2021 để hiểu rõ trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng. Dù không bị xử phạt, Độ Mixi nhận thức sâu sắc mình đã sai. Anh xin lỗi khán giả, khẳng định bắt đầu sửa thói quen văng tục, chửi bậy từ nay.

Hình ảnh Độ Mixi hút shisha xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ (Ảnh chụp màn hình)

ViruSs: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ livestream đấu tố tình ái

Tháng 3/2025, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, Bộ đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tìm hiểu việc ViruSs và một số TikToker livestream nói về ồn ào tình cảm, thu hút hàng triệu người xem.

Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã bắt tay vào cuộc tìm hiểu về sự việc và sẽ có những thông báo mới nhất cho các cơ quan báo chí.

Tháng 7/2025, tại hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức, Cục trưởng Lê Quang Tự Do nhắc đến vụ livestream về chuyện tình ái của ViruSs.

Về sự vụ này, theo VTC News, ông Tự Do cho biết sau livestream kể chuyện tình cảm của ViruSs tối 28/3 khiến 1,4 triệu người ngồi xem và chửi lộn nhau trên mạng, tới phiên tối 29/3, ông đã qua một kênh gọi cho ViruSs yêu cầu người này dừng livestream ngay lập tức.

Sau vụ ViruSs, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng làm việc với TikTok yêu cầu nếu sắp tới có những cuộc livestream như vậy thì TikTok phải dừng luôn.

ViruSs trong một livestream hồi cuối tháng 3 (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)