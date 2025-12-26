Hàng loạt doanh nhân bị bắt, 2 "chiến thần" lãnh án tù và những idol mạng vướng vòng lao lý năm 2025

Năm 2025 khép lại với một bức tranh không mấy sáng sủa cho giới “idol mạng”. Hàng loạt cái tên từng phủ sóng livestream, quảng cáo, động lực làm giàu hay xây dựng hình ảnh người thành công, người truyền cảm hứng hoạt động xã hội,... lần lượt xuất hiện trên mặt báo theo một cách không ai mong đợi: bị khởi tố, tạm giam, điều tra hoặc lĩnh án tù. Tất cả đã góp phần tạo nên một chuỗi vụ việc rúng động dư luận trong năm qua.

Những vụ việc gây chấn động 2025

Team Chị Em Rọt và Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 2 năm tù vì lừa dối khách hàng

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2024 - đầu năm 2025, từ lời quảng cáo "1 viên tương đương 1 đĩa rau" của Quang Linh Vlogs. Sau đó kéo theo hàng loạt sự kiện như cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ về chất lượng sản phẩm kẹo rau KERA. Từ tháng 4/2025, lần lượt Hằng Du Mục - Quang Linh Vlogs đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam với cáo buộc “Lừa dối khách hàng”.

Đến ngày 19/11 vừa qua, phiên toà vụ xét xử vụ án được diễn ra. Theo Đời sống & pháp luật, với hành vi lừa dối khách hàng trong quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ KERA - quảng cáo sai công dụng, gây hiểu nhầm về lợi ích sản phẩm, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cùng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, mỗi người bị kết án 2 năm tù.

Từ trái qua: Quang Linh Vlogs, Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục tại phiên toà xét xử (Ảnh: Viết Thanh)

Đây là một trong những vụ án nổi tiếng nhất năm 2025, thu hút dư luận lớn vì liên quan đến nhiều người nổi tiếng và vấn nạn quảng cáo sai sự thật sản phẩm tiêu dùng trên livestream.

TikToker Dưỡng Dướng Dường bị bắt vì hành vi xuyên tạc, xúc phạm người khác

Ngày 10/4, cơ quan chức năng khởi tố và bắt giam TikToker Dưỡng Dướng Dường (tên thật là Mai Văn Dưỡng, 39 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My - cũ) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 28/11/2024, Dưỡng nhiều lần đăng video xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác, bịa đặt thông tin về một công ty về thẩm mỹ. Kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, theo VnExpress, hành vi của Dưỡng gây thiệt hại hơn 421 triệu đồng cho doanh nghiệp nói trên vì khách hàng hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền.

Mai Văn Dưỡng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Trước đó, Mai Văn Dưỡng cũng đã có nhiều lần vi phạm và xử phạt như tháng 8/2024, bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Tháng 12/2024, Dưỡng bị phát hiện đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là hơn 10 triệu đồng.

Hiện tại Mai Văn Dưỡng đã được tại ngoại.

YouTuber Hải Sen bị tạm giam vì buôn bán hàng giả là thực phẩm

Tháng 6/2025, Lê Văn Hải (sinh năm 1995) - chủ loạt kênh Gia đình Hải Sen bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam để điều tra về hành vi buôn bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hơn 100.000 hộp “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định hàng giả đã được bán ra thị trường, thu khoảng 16 tỷ đồng. Cụ thể hơn, mỗi hộp Siro ăn ngon Hải bé được sản xuất với chi phí 40 nghìn đồng/sản phẩm nhưng bán ra với rất cao, khoảng 140 - 160 nghìn đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hải khai nhận 1 tháng thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng từ buôn bán hàng giả, doanh thu thực tế lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhưng báo cáo thuế thường xuyên thua lỗ…

Công an khởi tố bị can Lê Văn Hải, tức là Hải Sen (Ảnh: Hoa Lư)

Vợ chồng TikToker Cún Bông bị khởi tố vi phạm quy định kế toán

Cũng trong tháng 6/2025, Vũ Nam Phương (thường gọi là Cún Bông) và chồng - Nguyễn Nam Thắng, cùng kế toán công ty bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tài liệu điều tra cho thấy từ năm 2023 đến nay, cặp đôi mở cửa hàng VHP và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP Dược Hoa Kỳ. Đồng thời cặp đôi chỉ đạo kế toán chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng.

Công an thực hiện khám xét khẩn cấp tại cửa hàng của vợ chồng Cún Bông (Ảnh: CA TP Hà Nội)

Trong khi đó, bước đầu cơ quan chức năng làm rõ doanh thu thực tế là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.

Miss Audition Ngọc Anh bị bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây buôn bán khí cười

Tháng 8/2025, thông tin Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, từng đăng quang Miss Audition 2006) bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava (74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM) khiến dư luận xôn xao.

Theo Tiền phong, vụ việc xảy ra vào tối 27/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng, TPHCM. Tại đây, công an phát hiện nhiều khách đang sử dụng khí cười, thu giữ tang vật gồm bình chứa N2O, bóng cao su và các dụng cụ liên quan.

Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, Miss Auditon Ngọc Anh) mặc áo trắng ở giữa (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tại Lava đã dùng thủ đoạn che giấu bằng cách mã hóa khí cười thành thực đơn đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Việc thanh toán được ngụy trang qua nhiều hình thức. Nguồn cung khí được duy trì bí mật qua Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ, sau đó cất giấu tại bếp hoặc kho.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười tại quán.

Hoàng Hường bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng

Theo VTC News, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm (gồm hai em rể và ba nhân viên của Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Thị Hường (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo buộc, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Dù trực tiếp điều hành, Hường khai chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn việc vận hành do “một ê kíp khác” đảm nhiệm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh, bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Ngân 98 & Lương Bằng Quang bị tạm giam trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và hối lộ

Theo Tiền phong, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Nguyên nhân chính là do sản phẩm giảm cân bảo vệ sức khỏe do hệ thống của cô phân phối được giám định là hàng giả, không đạt chất lượng và chứa chất cấm nguy hiểm.

Đến tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lương Bằng Quang vì hành vi “đưa hối lộ”. Sự việc xảy ra từ tháng 7/2024, khi cặp đôi bị phát hiện sai phạm. Ngân 98 cũng bị truy tố thêm tội thứ 2 này.

Lương Bằng Quang cùng Ngân 98 tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Shark Bình bị khởi tố vì lừa đảo và trốn thuế

Ngày 14/10, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cá nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng này vướng vòng lao lý vì liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Qua điều tra và khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của Shark Bình và các đồng phạm với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra.

Đến tháng 12/2025, Shark Bình còn bị điều tra thêm tội Trốn thuế liên quan đến Công ty Vimo, với số tiền bị cáo buộc trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Shark Bình tại cơ quan chức năng (Ảnh: CA Hà Nội)

Admin fanpage “Hà và Việt Nam” bị bắt tạm giam vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Cũng trong tháng 10, Đào Quang Hà (sinh năm 2001, đến từ Hưng Yên) - admin fanpage Hà và Việt Nam - bị tạm giữ hình sự vì hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Sự việc diễn ra sau vụ va chạm giao thông giữa xe thiện nguyện của đoàn Đắk Lắk (nơi Hà là thành viên) và một người dân Thanh Hóa vào tháng 10/2025. Đào Quang Hà đăng video lên fanpage, kêu gọi ủng hộ khắc phục thiệt hại 100 triệu đồng.

Quang Hà nhận được 83 triệu đồng nhưng chỉ chuyển cho nạn nhân hơn 43 triệu đồng, giữ lại khoảng 40 triệu đồng cho mục đích cá nhân.

Vụ chiếm đoạt tiền từ thiện này được phát hiện trong quá trình công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đào Quang Hà làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: Thanh Hoá Online)

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Đầu tháng 11/2025, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM (PLO), liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, cơ quan chức năng đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can. Trong đó có Nguyễn Quốc Vũ - Tổng Giám đốc Công ty VB Group và cũng là chồng Đoàn Di Băng.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Vũ bị cáo buộc có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh kem chống nắng giả mang thương hiệu Hanayuki - một sản phẩm từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Từ tháng 1/2025, đã có 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả được bán ra thị trường.

Công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ (Ảnh: C.A)

Vợ chồng Mailisa bị khởi tố vì tội buôn lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng

Cũng trong tháng 11, một cặp đôi khác vướng vòng lao lý là Mailisa (Phan Thị Mai) - Hoàng Kim Khánh.

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh bị cáo buộc đã cấu kết với người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm được cấp CFS tại Hồng Kông. Sau đó, Hoàng Kim Khánh thông qua Công ty MK SKINCARE nhập khẩu hàng này về bán tại Việt Nam.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tại cơ quan chức năng (Ảnh: C.A)

Ngày 25/11, theo báo Điện tử Chính phủ, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường. Đây là doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa. Lý do được đưa ra là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

(Tổng hợp)