2 chiếc nhẫn kim cương trên tay Đỗ Hà - con dâu Tập đoàn Sơn Hải gây bàn tán

Sau hôn lễ, cuộc sống của Đỗ Hà và Viết Vương nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như chăm sóc da, nấu ăn, dạo phố hay khi đi làm, thu hút lượng tương tác cao nhờ sự tò mò về vai trò làm vợ, làm dâu của người đẹp quê Thanh Hóa.

Lúc này, nhiều người cũng soi ra một chi tiết "gắn liền" với đôi bàn tay của phu nhân Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, đó là 2 chiếc nhẫn kim cương to đùng.

Đỗ Hà và điểm nhấn gây chú ý trên đôi tay - 2 chiếc nhẫn kim cương được đeo ở vị trí ngón trỏ tay trái và ngón áp út. Nguồn: Đỗ Hà.

Khi skincare cũng không thể tách rời. Nguồn: Đỗ Hà

Dù lúc skincare hay khi vào bếp nấu ăn thì hai chiếc nhẫn này vẫn xuất hiện trên tay của Đỗ Hà. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải là nhẫn cưới (được đeo ở tay phải). Hai chiếc nhẫn kim cương này (có 1 chiếc nhẫn cầu hôn) cùng được đeo ở bàn tay trái. Nhiều người thắc mắc: Đỗ Hà flex sự giàu sang quá đà hay việc đeo nhẫn như thế này còn ẩn chứa ý nghĩa riêng biệt nào?

Cận cảnh 2 chiếc nhẫn kim cương siêu to của Đỗ Hà. Nguồn: Đỗ Hà.

Theo Vogue - trong phong thủy Á Đông, đeo nhẫn ở ngón trỏ tay trái tượng trưng cho tham vọng, sự lãnh đạo và định hướng sự nghiệp. Đeo nhẫn ở vị trí này được cho là giúp tăng sự tự tin, quyết đoán, đồng thời thu hút vận may tài chính và cơ hội thăng tiến.

Trong chiêm tinh học, ngón trỏ tương ứng với sao Mộc (Jupiter) - vị thần đứng đầu trong thần thoại La Mã cổ đại, biểu trưng cho tính cách độc lập, cởi mở và có chính kiến. Về mặt tình cảm, đeo nhẫn ở ngón trỏ tay trái thường mang hàm ý đã có đối tượng, hướng tới hôn nhân hoặc đang trong hôn nhân; trong khi ngón trỏ tay phải lại được xem là dấu hiệu của sự độc thân, thể hiện trạng thái sẵn sàng đón nhận sự theo đuổi.

Tâm điểm chú ý liền. Nguồn: FBNV.

Với nhẫn kim cương, nguồn năng lượng tích cực càng được “khuếch đại”, bởi kim cương từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh, sự bền vững và thịnh vượng, giúp chủ nhân tỏa sáng và hạn chế những năng lượng tiêu cực.

Trong khi đó, đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái, bên cạnh những ý nghĩa quen thuộc như “đã kết hôn”, sự lãng mạn, lời thề nguyện và cam kết, còn mang những tầng nghĩa sâu hơn. Do đây là ngón tay có độ linh hoạt thấp nhất trong tất cả các ngón, nên còn tượng trưng cho sự điềm đạm, khiêm nhường, không đặt nặng danh lợi và không so đo tính toán

Sự song hành của hai chiếc nhẫn trên cùng một bàn tay trái vì thế không đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ hay phô diễn sự giàu có. Đó là cách cân bằng giữa hai vai trò: một bên là tình yêu, gia đình và sự gắn bó bền chặt; bên còn lại là khát vọng, bản lĩnh và con đường sự nghiệp.

Không chỉ Đỗ Hà, trong showbiz Việt cũng có nhiều người đẹp có thói quen tương tự.

NSX Minh Hà - vợ đạo diễn Lý Hải từng chia sẻ về lý do đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn trên tay. Đặc biệt khi cả hai đều là nhẫn cưới, một cái của chồng và một cái của vợ. Tuy nhiên, cái của Minh Hà thì đeo vừa, vì lúc mới cưới bị rộng sau này thì vừa. Còn cái của Lý Hải lúc đám cưới thì vừa và hiện tại vì tay ông bố 4 con đã to lên nên không thể đeo vừa. Bởi thế, Minh Hà đeo luôn cả hai chiếc của hai người.

Nguồn: Ly Hai Minh Ha.

Người đẹp Ngọc Loan Trần cũng duy trì thói quen đeo nhẫn tương tự ở tay trái, thậm chí khi nấu ăn hay trang trí nhà cửa cũng không tháo rời. Nguồn: Ngọc Loan.

Phú bà Ngô Thùy Linh thì thường đeo nhẫn kim cương ở nhiều vị trí trên tay, ngay cả khi làm bếp. Ngoài yếu tố phong thủy, đây còn là thói quen và sở thích cá nhân. Nguồn: Ngothuylinh

Tựu chung, tùy vào tình trạng mối quan hệ, sở thích hay thói quen, mỗi người có cách đeo nhẫn khác nhau. Hơn nữa, nhẫn vốn không chỉ là vật trang sức mà còn là món phụ kiện thể hiện cá tính, phong thái và gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân.