Sau 40 tuổi, ai không biết “vứt bớt” 3 ĐIỀU này sẽ tự biến đời mình thành địa ngục

Cuốn Nghệ thuật buông bỏ có một câu rất đáng suy ngẫm: “Muốn hạnh phúc hơn, hãy dọn khỏi đời mình những gì không phù hợp, không cần thiết và khiến bạn khó chịu.”

Ở tuổi trung niên – khi sức lực có hạn nhưng áp lực chất chồng, sống thoải mái nhất chính là biết buông đúng lúc, vứt bỏ khi cần.

01. Buông bỏ những mối quan hệ đã hết hạn

Trong xã hội học có một khái niệm: “ranh giới đổ vỡ của mối quan hệ”. Nó ám chỉ rằng giữa hai con người, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ về thời gian, không gian hay giá trị sống cũng đủ để tạo thành một vết rạn lớn. Càng trưởng thành, ta càng hiểu một sự thật phũ phàng nhưng đúng đắn: Đa số các mối quan hệ trên đời đều chỉ mang tính giai đoạn.

Bạn sẽ có những người bạn khác nhau ở từng giai đoạn. Đừng biến tình bạn thành điều bất biến. Buông bỏ một mối quan hệ không còn phù hợp không phải là tàn nhẫn. Đó là sự tôn trọng – với người khác và với chính mình.

02. Buông bỏ những ám ảnh trong lòng

Kazuo Inamori nói một câu nổi tiếng: “Nhà tù lớn nhất chính là trái tim. Người không thoát khỏi ám ảnh sẽ là tù nhân cả đời.”

Hoa Tân từng mong có bốn đứa con. Khi mang thai lần đầu, cô háo hức từng ngày chờ con chào đời. Nhưng ngay trước phút sinh nở, em bé mất vì dây rốn quấn cổ. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Cô sống suốt bảy năm trong nước mắt, đêm đêm nhìn chiếc nôi trống rỗng. Không gì có thể bù đắp được nỗi đau đó. Nhưng một ngày, cô tự hỏi: “Nếu mình không đứng dậy, mình sẽ đánh mất cả cuộc đời còn lại.”

Từ đó, cô bắt đầu sống lại: đi bộ, tập thể dục, dạo chơi cùng chồng, tập trung cho từng khoảnh khắc bình yên. Và dần dần, cô thoát khỏi bóng tối.

Giống như nhà văn Theodor Seuss – người đã bị hàng chục tạp chí từ chối vì viết văn nghiêm túc quá “dở”. Sau nhiều năm thất bại, ông buông bỏ giấc mơ “nhà văn hàn lâm” và chuyển sang viết sách thiếu nhi – lĩnh vực hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình. Kết quả, ông đoạt cả Oscar và Emmy. Chỉ khi buông bỏ điều không thuộc về mình, ta mới mở ra lối đi thật sự.

Ám ảnh giống như mạng nhện: càng quẫy càng vướng. Buông bỏ, mới là thoát thân.

03. Buông bỏ những ham muốn vật chất không cần thiết

Nữ MC Dương Lệ Lệ (Trung Quốc) từng rơi vào trầm cảm sau sinh. Cô đắm chìm trong mua sắm để giải tỏa, nhà chất đống đồ chưa bóc tem. Nhưng càng mua, lòng càng trống rỗng và cô càng hoảng loạn, bế tắc. Gặp Hideko Yamashita – “người mẹ tinh thần” của triết lý dọn dẹp – cô mới hiểu rằng: không nỡ vứt đồ là vì quá gắn bó, mua sắm vô độ là vì thiếu thấu hiểu bản thân.

Bắt đầu dọn dẹp, vứt từng món đồ thừa, cô cảm nhận mình như đang dọn dẹp cả tâm hồn. Mỗi món đồ rời đi là một gánh nặng được đặt xuống.

Càng lớn tuổi, ta càng hiểu: Sống không phải là ôm giữ thật nhiều; Sống là biết bỏ bớt đúng lúc. Những thứ dư thừa – mối quan hệ mệt mỏi, nỗi ám ảnh cũ, ham muốn vật chất giống như rác trôi trong dòng sông. Nếu không vớt kịp, nó sẽ làm nghẽn cả dòng chảy tâm hồn.

Sống thoải mái nhất sau tuổi trung niên chính là: chấm dứt mối quan hệ không còn phù hợp, buông bỏ những dằn vặt vô lối, dọn dẹp những thứ không cần thiết.

Buông bỏ không phải mất mát. Buông bỏ là mở đường cho một cuộc đời mới, nhẹ hơn và hạnh phúc hơn.