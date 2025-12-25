Vợ nam Đại tá là NSND, Giám đốc Nhà hát: Sinh nhiều con vẫn trẻ đẹp, chồng chiều vô điều kiện

NSND Tự Long sinh năm 1973, quê Bắc Ninh là nghệ sĩ chèo được đào tạo bài bản, hiện mang quân hàm Đại tá và giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình như Gặp nhau cuối năm, Anh trai vượt ngàn chông gai… bên cạnh hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực chèo.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật và công tác quản lý, NSND Tự Long có đời sống gia đình hạnh phúc. Anh kết hôn lần hai với người vợ kém hơn 10 tuổi và hiện có 3 người con. Nam nghệ sĩ từng cho biết, gia đình là nền tảng quan trọng để anh yên tâm công tác trong môi trường quân đội và theo đuổi nghệ thuật.

Tự Long cũng thường xuyên chia sẻ tình yêu và sự biết ơn dành cho vợ trên mạng xã hội. Nam NSND nhiều lần đăng trạng thái cảm ơn vợ một cách công khai. “Có người bảo là khoe. Có người bảo là sợ. Có ông bảo chắc mắc lỗi (kệ tôi). Nói thật, không có vợ thì không có ngày hôm nay đâu. Cảm ơn em đã vất vả vì anh và gia đình nhỏ", là một trong những chia sẻ của Tự Long về vợ.

Vợ chồng NSND Tự Long.

Người phụ nữ đặc biệt của Tự Long tên Minh Nguyệt, hiện mang quân hàm Thiếu tá, đang công tác với vai trò giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị không tham gia biểu diễn hay hoạt động giải trí đại chúng, chủ yếu làm công tác đào tạo trong môi trường quân đội.

Dù đã sinh 3 con, chị Minh Nguyệt vẫn giữ được ngoại hình trẻ đẹp, phong thái gọn gàng. Trong gia đình, chị đảm nhiệm phần lớn việc chăm sóc con cái, tổ chức sinh hoạt gia đình, đồng thời duy trì công việc giảng dạy ổn định.

Trong bài phỏng vấn mới đây trên Dân trí, chị Minh Nguyệt có nhiều chia sẻ về người chồng nổi tiếng và tài năng. Theo vợ NSND Tự Long, việc có chồng là người của công chúng khiến chị chịu nhiều áp lực, luôn phải chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói và cách ứng xử.

Vợ Tự Long cho biết chị chủ động lui về làm hậu phương, quán xuyến mọi việc gia đình để chồng có thể yên tâm thăng hoa trong nghệ thuật. Đặc biệt trong năm qua, Tự Long hoạt động sôi nổi khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sự hy sinh của vợ cũng được NSND Tự Long ghi nhận. Chị Minh Nguyệt chia sẻ cảm giác viên mãn, hạnh phúc khi được chồng yêu chiều: “Anh Tự Long là người đàn ông rất tình cảm. Dù bận rộn với công việc, chồng luôn chiều theo ý tôi vô điều kiện, hầu như những gì tôi mong muốn, anh không bao giờ phản đối. Anh ấy cũng chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm của chúng tôi”, vợ NSND Tự Long chia sẻ trên Dân trí.