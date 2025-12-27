Thứ 7 cuối cùng của năm 2025: Vì sao "hội mỹ nhân" đổ xô ra Công viên Bờ sông Sài Gòn?

Thứ 7 cuối cùng của năm 2025 chính là hôm nay! Trong những ngày này, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Đi đâu chơi cho “đã” mà vẫn có cảm giác đón Tết sớm? Giữa vô vàn lựa chọn ăn gì, chơi gì chơi, xem gì, chụp ảnh ở đâu... Công viên Bờ sông Sài Gòn bỗng trở thành điểm hẹn cực VUÝP. Tất cả là có lý do!

Tại đây, HOZO CITY TẾT FEST 2025 chính thức diễn ra từ ngày 27/12, kéo dài đến 31/12/2025, mang đến một không gian sự kiện mở với nhiều hoạt động liên tục trong suốt 5 ngày.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc như các mùa trước, lễ hội năm nay được xây dựng theo mô hình trải nghiệm tổng hợp, kết hợp văn hóa, nghệ thuật thị giác, ẩm thực, công nghệ và các hoạt động tương tác cộng đồng, triển khai theo chủ đề “CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ”, tạo nên một điểm hẹn cuối năm phù hợp với nhịp sống và thói quen giải trí của người trẻ TP.HCM.

Clip: Trai xinh gái đẹp lên đồ tới HOZO CITY TẾT FEST 2025.

Ngay từ buổi chiều ngày, dù thời tiết tại TP.HCM vẫn còn nắng gắt, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn đã sớm trở nên nhộn nhịp với sự góp mặt của hàng trăm bạn trẻ.

Đông đảo bạn trẻ có mặt từ rất sớm, sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm thì xếp hàng ngồi chờ tới phần nhạc diễn ra vào tối nay.

Từ lối vào lễ hội cho đến các khu trải nghiệm, không khí rộn ràng hiện rõ qua những nhóm bạn tay xách nách mang, vừa di chuyển vừa tranh thủ chụp ảnh, check-in. Nhiều bạn trẻ có mặt từ khá sớm để tham gia các hoạt động bên lề như gian hàng ẩm thực, khu trải nghiệm của các nhãn hàng, quầy đồ sáng tạo, đồng thời “giữ chỗ” đẹp gần sân khấu chờ đợi phần trình diễn âm nhạc vào buổi tối.

Dù chưa bước vào cao trào của đêm hội, song, không khí tại HOZO CITY TẾT FEST đã sớm “nóng” lên nhờ tinh thần háo hức, phấn khởi của người tham dự. Trên bãi cỏ và các lối đi quanh khu vực sân khấu, nhiều nhóm bạn vừa trò chuyện rôm rả, vừa tranh thủ "đánh nền" ngay tại chỗ để sẵn sàng đu trend trạm tỷ.

Theo ghi nhận, không ít bạn trẻ chọn đến sớm, chấp nhận chờ đợi nhiều giờ liền chỉ để có vị trí đẹp và trọn vẹn trải nghiệm không khí lễ hội từ đầu đến cuối.

Dù thời tiết nắng nóng các bạn trẻ vẫn hào hứng đến từ sớm, checkin hoặc trải nghiệm các khu văn hóa, ẩm thực trong lễ hội.

Chia sẻ với chúng tôi, Khải Vy (22 tuổi) cho biết cô biết đến HOZO CITY TẾT FEST qua các fanpage sự kiện trên mạng xã hội và đã có mặt từ khoảng 14h chiều để chọn chỗ ngồi gần sân khấu. “Ngồi ở đây cảm thấy không khí rất vui. Ngoài phần âm nhạc, mình còn khám phá thêm nhiều trải nghiệm thú vị như các gian hàng ẩm thực, quần áo và phụ kiện sáng tạo,” Vy nói.

Tương tự, Minh Thư (17 tuổi) cùng nhóm bạn còn quyết định đến từ rất sớm từ khoảng 6h sáng với mong muốn tham gia được nhiều hoạt động của các nhãn hàng và nhóm fan. Sau khi ăn trưa, cả nhóm makeup ngay tại khu vực lễ hội để chuẩn bị cho buổi chiều. “Hồi sáng thời tiết khá nắng nên tụi mình có hơi mệt, nhưng buổi chiều trời mát hơn nên không khí sôi động và vui hơn nhiều,” Minh Thư chia sẻ.

Trong khi đó, Ngọc Linh (19 tuổi) và Quỳnh Thư (19 tuổi) có mặt tại sự kiện từ khoảng 13h30, nhưng đã chuẩn bị makeup, lên đồ từ 9h sáng tại nhà. Cả hai cho biết dù phải ngồi ngoài trời và thời tiết còn oi bức, song sự sôi động của lễ hội cùng dàn nghệ sĩ biểu diễn trong ngày khiến tâm trạng ai nấy đều háo hức, mong chờ.

Ngọc Linh và Quỳnh Thư.

Cũng là một trong những khán giả đến từ sớm, Ngọc Hạnh (20 tuổi) fan của HIEUTHUHAI cho biết cô đã có mặt tại khu vực lễ hội từ buổi sáng và dành thời gian chờ đợi để sẵn sàng cho các hoạt động âm nhạc và trải nghiệm kéo dài đến tối. Được biết, đêm 27/12 mở màn với MAZE-ING VIỆT NAM, nơi chất liệu truyền thống được làm mới bằng âm nhạc đương đại cùng với các nghệ sĩ: Trúc Nhân, Hoàng Thuỳ Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi,..

Cùng nghía qua loạt gái xinh check-in tại lễ hội cuối năm đang hot rần rần và được dự đoán sẽ còn “bùng nổ” hơn nữa trong những ngày tới.