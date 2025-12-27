Mua nhà hơn 22 tỷ đồng đứng tên con cháu, Giáo sư hưu trí Thượng Hải mất cả nhà lẫn tình thân

Một giáo sư đã nghỉ hưu ở Thượng Hải từng tin rằng, chỉ cần lùi lại một bước, gia đình sẽ yên. Nhưng ông không ngờ, bước lùi ấy lại đưa ông tới rìa của một cuộc chiến pháp lý - nơi tình thân bị xé ra như tờ giấy mỏng trước sức nặng của tiền bạc.

Ông từng sống cùng khu phố với con trai và con dâu. Thế nhưng, những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai người ngày qua ngày bào mòn sự chịu đựng của một người già. Không thể tiếp tục, vị giáo sư quyết định mua một căn nhà ở ngoại ô để nghỉ hưu trong yên bình: rời xa ồn ào, tìm lại khoảng thở.

Vì ông đã sở hữu bất động sản và không đủ điều kiện mua thêm, giáo sư buộc phải nhờ con trai đứng tên hộ. Người con trai lại đề nghị thêm tên cháu gái vào sổ đỏ, nói rằng như vậy “con dâu sẽ vui hơn”. Vị giáo sư gật đầu. Và thế là, căn nhà trị giá 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 22,4 tỷ đồng) được mua - không chỉ bằng tiền, mà bằng cả sự tin tưởng.

Năm nay, hai vợ chồng già chuyển đến nhà mới. Nhưng rắc rối bất ngờ ập đến, giống như cánh cửa vừa khép lại thì gió bão đã đập thẳng vào mặt. Trước khi chuyển đi, giáo sư bán căn nhà cũ và lấy lại quyền mua nhà. Ông đề nghị con trai chuyển quyền sở hữu căn nhà mới về tên ông, để mọi thứ trở lại đúng bản chất: nhà do ông mua, ông sống, ông dưỡng già. Nhưng con dâu kịch liệt phản đối.

Trong cơn giận dữ, giáo sư đưa gia đình con trai ra tòa và thua trong phiên tòa đầu tiên. Từ chỗ muốn “trở về đúng tên”, ông phải bước xuống thêm một bậc nữa: thông qua hòa giải tại tòa án, vị giáo sư nhượng bộ, chỉ yêu cầu 50% quyền sở hữu ngôi nhà thuộc về mình, 50% còn lại đăng ký dưới tên cháu gái. Một thỏa hiệp vừa để giữ thể diện, vừa để giữ lại chút tình thân. Nhưng ngay cả vậy, con dâu vẫn không đồng ý. Vụ việc rơi vào bế tắc.

Chỉ vì một căn nhà, một gia đình từng hạnh phúc và hòa thuận bỗng tan như tro gặp gió. Người ta thở dài: trước tiền bạc, “nhân tính” đôi khi trở nên vô nghĩa. Vì tiền, bạn bè có thể xa cách, anh chị em ruột có thể quay lưng, thậm chí cha mẹ và con cái cũng có thể cắt đứt.

Khi tiền đứng giữa mẹ và con: 4,9 triệu tệ “bồi dưỡng”, đổi lại một vụ kiện

Một câu chuyện khác được báo Morning Post miêu tả: một cụ bà tên Jin sống một mình ở Bắc Kinh. Tuổi đã cao, không ai chăm sóc vì cô con gái duy nhất làm việc ở Quảng Châu. Bà Jin hy vọng con gái trở về Bắc Kinh chăm sóc mình. Để “bù đắp”, bà bán nhà và đưa toàn bộ số tiền thu được là 4,9 triệu nhân dân tệ cho con gái. Hai bên còn ký thỏa thuận: con gái sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và chi trả mọi chi phí sinh hoạt cho bà Jin cho đến khi bà qua đời.

Ban đầu, bà muốn vào viện dưỡng lão. Nhưng sống vài tháng không quen, cuối cùng được con gái đưa ra. Điều đáng nói là con gái không đưa mẹ về ở cùng mà thuê một căn hộ gần nhà mình cho mẹ. Mọi chuyện ban đầu tưởng êm. Nhưng không lâu sau, chủ nhà đến gõ cửa vì nợ tiền thuê.

Khi con gái từ chối trả tiền thuê, bà Jin không còn cách nào khác ngoài việc kiện con gái ra tòa. Tòa án cuối cùng phán quyết: người con gái phải trả lại 4,8 triệu nhân dân tệ cho mẹ. Tiền có thể thu hồi, nhưng tình mẹ con thì đứt gãy. Người ta vẫn tin máu mủ là sợi dây bền nhất, nhưng hóa ra, ngay cả dây thép cũng có thể rạn khi bị kéo bởi lòng tham.

Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Bà Wen, 77 tuổi ở Thành Đô nhận 1,2 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường sau khi nhà cũ bị phá dỡ. Con trai đề nghị đón mẹ về sống cùng và hứa chăm sóc đến cuối đời. Bà Wen tin, giao toàn bộ số tiền bồi thường cho con trai.

Những ngày đầu, bà có cảm giác bình yên thật. Nhưng rồi con trai và con dâu biết bà còn 50.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm, ép bà giao nộp. Bà từ chối. Họ bắt đầu ngược đãi, rồi cuối cùng đuổi bà ra khỏi nhà. Bà Wen phải nhờ giới truyền thông can thiệp để đòi lại khoản tiền bồi thường. Khi phóng viên đến hòa giải, người con trai không hề tỏ ra hối hận. Anh ta chỉ phàn nàn mẹ đã công khai vụ việc khiến anh ta xấu hổ.

Có lúc, người ta tin chắc huyết thống có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng chứng kiến đủ nhiều, mới hiểu: tiền bạc giống như tấm gương soi bản chất con người. Không phải tình thân không đủ sâu, mà là lòng người quá dễ lộ vết nứt khi đứng trước lợi ích.

Anh chị em: hồi bé chia một quả táo, lớn lên tranh cả một căn nhà

Có một đoạn văn tưởng bình thường nhưng cay đắng đến nghẹn: “Khi còn nhỏ, anh chị em chia nhau từng viên kẹo; lớn lên, có thể không gặp nhau nhiều năm chỉ vì một căn nhà hay tài sản thừa kế.” Hồi bé, một quả táo chia ba phần vẫn ngọt. Khi trưởng thành, một gia sản chia ba phần lại hóa đắng. Không phải tiền thay đổi, mà là lòng người thay đổi.

Dì Lu ở Thượng Hải chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi trước vành móng ngựa cùng 5 người anh chị em ruột. Là con gái út, dì luôn được cha mẹ yêu thương. Sau khi cha qua đời, mẹ nhất quyết sống với dì Lu, không sống với các con khác. Dì Lu chăm mẹ chu đáo. Để mẹ thoải mái, dì tự bỏ tiền mua căn hộ 80 mét vuông, nhưng đăng ký quyền sở hữu dưới tên mẹ.

Dì chăm mẹ suốt 11 năm. Khi mẹ qua đời, giá bất động sản tăng, căn nhà trở thành tài sản thừa kế. Năm người anh chị em đòi chia, thậm chí người em thứ ba kiện dì ra tòa. Dì đưa ra biên lai chứng minh tiền mua nhà là của mình, nhưng họ vẫn không buông: ai cũng muốn phần. Gia đình từng gắn bó tan vỡ như bát sứ rơi xuống nền. Trái tim con người phức tạp đến mức, ngay cả mối quan hệ gần nhất cũng có thể thua cuộc trước cuộc tranh giành lợi ích.

Một nhân viên văn phòng công chứng ở Bắc Kinh còn kể: người cha lâm bệnh nặng nhập viện. Thay vì thay nhau chăm sóc, ba người con bận rộn thu thập “bằng chứng bất hiếu” của nhau để tranh tài sản thừa kế. Người cha qua đời không để lại di chúc, và sau đó, ba anh chị em kéo nhau ra tòa. Tình thân từng có tan biến trước khối tài sản thừa kế trị giá hàng triệu đô la.

Khi trẻ, ta nghĩ tình cảm gia đình là sợi dây bất diệt. Lớn lên mới hiểu: với nhiều người, tiền quan trọng hơn tình. Chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, huyết thống cũng có thể trở thành thứ “không còn đáng nhắc”.