Sau 4 ngày mở cổng, đây là những Young Projects được cộng đồng gửi đề cử đến WeChoice Awards 2025!

Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình - câu chuyện mà bất cứ ai trong chúng ta, dù bình dị, nhỏ bé, đều thấy mình là một phần trong đó.

Giống với nhiều năm trước, WeChoice Awards vẫn tiếp tục ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua và trong cả một thập kỷ bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Hiện tại, WeChoice Awards 2025 đang trong giai đoạn độc giả gửi đề cử, bắt đầu từ ngày 10/1/2026 - 18/1/2026. Ở giai đoạn đề cử, số lượng đề cử của độc giả và tham vấn của Hội đồng thẩm định sẽ là một trong những căn cứ để BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong giai đoạn bình chọn.

Hãy gửi đề cử cho các hạng mục ở WeChoice Awards tại đây.

Sau 4 ngày mở cổng, WeChoice Awards 2025 đã nhận được hàng trăm nghìn lượt đề cử đã được gửi về các hạng mục giải thưởng.

Trong đó, nhóm đề cử Young Projects thuộc hạng mục Đời Sống Giới Trẻ đang ghi nhận nhiều đề cử ấn tượng.

Cụ thể, Young Projects sẽ là các dự án/sản phẩm/sự kiện được tạo bởi những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí, có sức ảnh hướng lớn đến cộng đồng người trẻ nói riêng hay xã hội nói chung. Sở hữu cách tiếp cận độc đáo và mới mẻ, họ chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của tư duy đột phá và thích thử thách, làm những điều chưa ai làm.

Young Projects là “không gian riêng” ghi nhận tinh thần sáng tạo của những tập thể dám nghĩ, dám làm - nơi các ý tưởng không dừng lại ở việc “hay ho”, mà đã được hiện thực hóa thành dự án, sản phẩm hay sự kiện có đời sống thật, tác động thật trong cộng đồng người trẻ. Mỗi dự án được cộng đồng gửi đề cử là một lát cắt sinh động về cách người trẻ đang định nghĩa lại sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng theo cách rất riêng.

Đề cử YoungProjects tính đến 18h ngày 14/1/2026 (Ảnh chụp màn hình)

Cùng xem danh sách chi tiết các đề cử Young Projects được cộng đồng gửi về (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái) cập nhật đến 18h ngày 14/1/2026:

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi: Triệu tấm lòng - một hành động. Khi tình yêu thương được chia sẻ trong lúc khó khăn.

Bittersweet Chocolatier: Dự án phát triển thương hiệu socola gắn với nguồn tài nguyên địa phương và kể câu chuyện văn hoá Việt Nam.

Công Dân Số Bạc: Dự án do một bạn trẻ 9X khởi xướng, tạo ra không gian hướng dẫn công nghệ cho người cao tuổi theo cách dễ hiểu và dễ tiếp cận.

Dự án "Quân Cờ Hạnh Phúc": Sứ mệnh mang 100.000 bộ bàn cờ vua và 1.000 huấn luyện viên tình nguyện đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật.

Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish: Dự án nghiên cứu và sáng tạo với di sản văn hoá - nghệ thuật Việt Nam, mang đến gần với công chúng theo cách riêng.

KSIMA: Hành trình Gen Z Việt kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành sự kiện.

Lên Ngàn: Nền tảng, không gian giao thoa, nơi bản sắc văn hoá truyền thống được làm mới bằng tư duy khai thác hiện đại.

Nét Việt Nam - Hành trình Gen Z về làng: Dự án đánh dấu nỗ lực của thế hệ trẻ trong công cuộc gìn giữ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Nhà Hàng Hạnh Phúc - Vietnam's Autism Projects (VAPs): Một trong những mô hình kinh tế đầu tiên ở Việt Nam tạo việc làm cho người mắc chứng tự kỷ.

Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”: Khởi nguồn từ ý tưởng nhỏ và vài dòng code, nhóm bạn đã tạo ra website dẫn đường cho các đội cứu hộ mùa lũ lụt.

Nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline: Mỗi khoảnh khắc, một câu chuyện - nơi nhóm bạn trẻ phục dựng hàng nghìn tấm hình về các liệt sĩ, làm sống dậy những ký ức năm xưa cho người ở lại.

OHQUAO: “Mái nhà chung” của hơn 100 nghệ sĩ Việt, nơi chất liệu bản địa hòa quyện cùng nghệ thuật đương đại.

Sân Nhà Nhiều Chó: Ngôi nhà tình thương cho những "người bạn bốn chân".

Team Secret Whales: Đội tuyển trẻ nhất Chung kết Thế giới 2025 đang viết nên chương mới cho Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

The Blouse: Dự án thiện nguyện mang niềm vui và tiếng cười tới các em nhỏ.

Trạm Phóng Tương Lai: Dự án xây sửa trường học khu vực khó khăn với những hoạt động truyền thông nổi bật.

Vẽ Hạnh Phúc: Đôi bạn trẻ và hành trình biến những tấm biển hiệu cũ kỹ của những gánh hàng rong thành tác phẩm bắt mắt và ấn tượng hơn.

Vũ trụ Hồng Thơ: Chạm tới khán giả bằng những điều gần gũi, nhóm các bạn trẻ biến mạng xã hội thành nơi người xem thấy mình là một phần trong đó.

Hãy tiếp tục gửi những đề cử mà bạn thấy xứng đáng đến WeChoice Awards!