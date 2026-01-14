Quyết không trả 1,5 triệu đồng phí thang máy vì sống ở tầng 2, người đàn ông bị công ty quản lý BĐS kiện ra tòa vẫn khẳng định: “Tôi không dùng sao phải trả tiền”

Theo China News, đầu năm 2014, một công ty quản lý bất động sản tại huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã đến thu khoản phí bảo trì, bảo dưỡng thang máy hằng năm với số tiền 400 NDT (hơn 1,5 triệu đồng) đối với ông Lý, chủ sở hữu một căn hộ tại tầng 2 của tòa nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này kiên quyết từ chối đóng khoản tiền này với lý do bản thân chưa từng sử dụng thang máy kể từ khi chuyển đến đây sinh sống.

Ông Lý cho rằng dù là cư dân trong cùng tòa nhà, nhưng do căn hộ nằm ở tầng thấp nên ông chủ yếu đi lại bằng cầu thang bộ, hoàn toàn không phát sinh nhu cầu sử dụng thang máy. Vì vậy, việc yêu cầu ông đóng phí bảo trì thang máy là không hợp lý và không công bằng.

Không dừng lại ở đó, ông Lý còn lập luận rằng khu chung cư nơi ông sinh sống là khu nhà ở thương mại mới xây dựng. Theo ông, hệ thống thang máy vẫn đang trong thời hạn bảo hành và bảo dưỡng miễn phí, do đó nghĩa vụ bảo trì thuộc về đơn vị sản xuất hoặc đơn vị bán thang máy, chứ không phải do cư dân gánh chịu.

Ngoài ra, ông cũng viện dẫn việc các chủ hộ trong khu dân cư đã đóng quỹ bảo trì nhà ở chuyên dụng, vì vậy không nên tiếp tục thu thêm các khoản phí sửa chữa, bảo dưỡng khác từ cư dân.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng không nhận được sự hợp tác, công ty quản lý bất động sản trên buộc phải khởi kiện ông Lý ra Tòa án Nhân dân huyện Tứ Thủy để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định.

Tại phiên xét xử, đại diện tòa án cho biết, theo pháp luật Trung Quốc, khi doanh nghiệp quản lý bất động sản đã cung cấp dịch vụ đúng theo hợp đồng và các quy định liên quan, việc chủ sở hữu căn hộ lấy lý do “không sử dụng” hoặc “không cần sử dụng” dịch vụ để từ chối thanh toán sẽ không được tòa án chấp nhận.

Qua quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, hội đồng xét xử xác định hệ thống thang máy của tòa nhà nơi ông Lý sinh sống đã vượt quá thời hạn bảo hành và bảo dưỡng miễn phí theo quy định của nhà sản xuất. Khoản phí mà công ty quản lý yêu cầu thu không phải là chi phí sửa chữa lớn, mà là phí kiểm định an toàn định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên hằng năm đối với thang máy.

Đáng chú ý, tòa án cũng làm rõ rằng khoản phí này không thuộc phạm vi sử dụng của quỹ bảo trì nhà ở chuyên dụng. Quỹ bảo trì chỉ được sử dụng cho những hạng mục sửa chữa lớn, thay thế kết cấu hoặc thiết bị chung khi đã xuống cấp nghiêm trọng, không bao gồm chi phí bảo dưỡng định kỳ và kiểm định an toàn bắt buộc. Trên cơ sở đó, Tòa án địa phương tuyên ông Lý thua kiện và buộc phải thanh toán đầy đủ số tiền 400 NDT phí bảo trì, bảo dưỡng thang máy trong thời hạn theo quy định.

Vụ việc được đánh giá là một án lệ điển hình tại Trung Quốc, góp phần làm rõ trách nhiệm của cư dân trong việc chia sẻ chi phí duy trì các tiện ích và hạ tầng chung của tòa nhà, bất kể tần suất hay mức độ sử dụng của từng cá nhân. Theo các chuyên gia pháp lý Trung Quốc, thang máy là tài sản chung phục vụ toàn bộ tòa nhà, có vai trò bảo đảm an toàn, thuận tiện trong sinh hoạt và cứu hộ cứu nạn. Do đó, mọi chủ sở hữu căn hộ đều có nghĩa vụ cùng nhau đóng góp để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống này.

Từ phán quyết trên, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến nghị cư dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng quản lý bất động sản, tránh những tranh chấp không đáng có phát sinh chỉ vì cách hiểu chưa đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình.

(Theo China News)