Sau đám cưới viral, cô dâu Việt hé lộ cơ ngơi nhà chồng ở Mông Cổ, cuộc sống làm dâu khác xa tưởng tượng

Thời gian qua, đám cưới đa văn hóa giữa cô dâu Việt Nam Bảo Ngọc và chú rể người Mông Cổ đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ngay từ lễ ăn hỏi, cặp đôi đã khiến dân tình "choáng váng" với những mâm sính lễ độc lạ, đậm chất văn hóa Mông Cổ.

Sau đó, loạt khoảnh khắc trong ngày cưới tiếp tục được chia sẻ rầm rộ, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận bởi sự kết hợp thú vị giữa hai nền văn hóa Việt - Mông.

Dân tình "rần rần" trước lễ cưới đặc biệt của cô dâu Bảo Ngọc và chồng Mông Cổ.

Sau đám cưới viral khắp cõi mạng, Bảo Ngọc chính thức theo chồng về Mông Cổ, bắt đầu cuộc sống làm dâu nơi xứ sở thảo nguyên. Từ đây, cô dâu Việt lấy chồng Mông Cổ cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống tân hôn của mình, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và thích thú.

Trên trang cá nhân, Bảo Ngọc thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên chồng: từ việc hai vợ chồng cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần, nấu ăn tại nhà, cho đến những chuyến vi vu khám phá thảo nguyên xanh bát ngát. Cuộc sống hôn nhân của cô được nhiều người nhận xét là nhẹ nhàng, hiện đại và khác hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người.

Đặc biệt, dân tình còn "soi" ra những hình ảnh hiếm hoi khi Bảo Ngọc hé lộ cơ ngơi nhà chồng. Khác hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc trên phim ảnh về cuộc sống du mục truyền thống của người Mông Cổ gắn liền với lều trại, chăn nuôi gia súc như ngựa, cừu, dê hay lạc đà giữa thảo nguyên rộng lớn.

Không gian nhà chồng của Bảo Ngọc lại mang dáng dấp khá hiện đại. Chỉ qua vài khung hình ngắn ngủi, netizen đã nhận ra ngôi nhà được xây dựng kiên cố, tiện nghi, cho thấy cuộc sống không hề "du mục" như nhiều người vẫn hình dung qua phim ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn tinh ý phát hiện vợ chồng Bảo Ngọc thường xuyên sử dụng xe Hummer để di chuyển, du ngoạn khắp thảo nguyên. Đây là dòng xe có giá trị không hề nhỏ, càng khiến dân tình thêm bất ngờ về điều kiện kinh tế của gia đình nhà chồng Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc và chồng người Mông Cổ quen nhau khi cả hai cùng sang Nhật Bản du học. Tình yêu xuyên biên giới của cặp đôi được vun đắp suốt 4 năm hẹn hò, trước khi đi đến quyết định về chung một nhà.

Trong quãng thời gian yêu nhau, Bảo Ngọc từng theo bạn trai về Mông Cổ thăm gia đình. Nàng dâu Việt khi đó cũng không ngần ngại chia sẻ loạt hình ảnh, trải nghiệm thú vị trong chuyến đi về nhà "chồng tương lai", từ việc khám phá thiên nhiên thảo nguyên rộng lớn cho đến làm quen với nhịp sống và văn hóa bản địa.

Những khoảnh khắc này từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, phần nào cho thấy sự hòa nhập và gắn bó của Bảo Ngọc với gia đình nhà chồng cũng như văn hóa đất nước Mông Cổ từ trước khi chính thức kết hôn.